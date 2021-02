@AntoBaldi_

Luego de 21 días internado en el Sanatorio Juncal de Temperley con un cuadro de coronavirus muy grave, Sergio Lapegüe recibió el alta y ya se encuentra en su casa rodeado de su familia que le brinda todo el amor que necesita para continuar su recuperación hasta sanar por completo.

El periodista pasó por terapia intensiva y hasta debió utilizar un particular casco para que lo ayude a respirar y así no forzar su capacidad pulmonar. En comunicación con DiarioShow.com, el presentador contó que aún continúa con su tratamiento ya que todavía padece de una neumonía grave.

Pero a solo días de regresar a su hogar, se desató un nuevo escándalo en la gestión de la salud pública al salir a la luz una lista de "vacunación VIP" donde algunas personalidades obtuvieron turnos para recibir las dosis de la Sputink V contra el Covid de manera extra oficial.

Enterado de la polémica, el presentador de El Trece criticó la existencia de los registros paralelos y disparó: "Me dio mucha lástima la lista de 'vacunación VIP', más que nada teniendo en cuenta que los médicos, enfermeros, camilleros y toda la gente que está en el hospital, no todos pudieron vacunarse y está esperando en lista".

Incluso criticó que "la vacuna no llegó para los que verdaderamente están en riesgo". "Los médicos y todo el sistema sanitario son los que están poniendo el pecho. Me dio mucha pena que sucedan estas cosas y que uno se tenga que vacunar por contactos", reconoció indignado.

En cuanto a su recuperación, Lapegüe detalló: "Me siento mejor que cuando me dieron el alta, voy haciendo pasos importantes. Estoy haciendo el tratamiento con una kinesióloga que me ayuda a respirar y mover las piernas. Estoy caminando muy despacito, después de a poquito voy apurando el ritmo y controlándome con la saturación de oxígeno y las pulsaciones porque todavía los pulmones están complicados y sigo con neumonía grave".

Así mismo, destacó el rol fundamental que ocupan su esposa, Bochi, y sus hijos, Mica y Elvis, en lo que resta de su recuperación: "Soy muy casero, muy familiero... Voy recuperándome de a poco y tratando de seguir lo que me pide el cuerpo. Cuando tengo que estar acostado, estoy acostado, a veces me canso mucho. Cuando camino también me canso y me agito, pero estar en mi casa con mi familia es la mejor cura, es disfrutar cada momento con ellos".

Al periodista le quedan tres semanas de reposo y 17 semanas de kinesiología para ir recuperando la fuerza muscular ya que durante la internación también perdió varios kilos. Por ahora no tiene fecha de regreso al trabajo ya que todo dependerá de la recuperación.

CÓMO SE CONTAGIÓ

El pasado 25 de enero, el también músico reveló a través de su cuenta de Instagram que dio positivo en coronavirus y que se encontraba internado. Desde ese momento su cuadro comenzó a volverse cada vez más complicado.

Luego de recibir plasma y un tratamiento especial, logró salir de la terapia intensiva, regresar a su hogar y volver lentamente a su vida normal. "Quiero empezar a disfrutar cada momento y tomar esto como una experiencia que tiene que ser positiva de mi vida y aprender a que no todo tiene que ser ya. Yo disfruto mucho de mi vida pero también trabajo mucho y esto tal vez sea como un freno de mano. El gran desafío es tomarse las cosas con más calma", reflexionó optimista.

Pero el presentador televisivo también recordó cómo fue su contagio. Según contó fue por estar en contacto con su amigo y compañero de la banda "Lape Band", Hernán Palazo. "Vino a traer la guitarra a casa. Tal vez el virus estaba en la guitarra... Pero en un momento se me acercó yo le expliqué una cosa en el celular de él y toqué con mi mano su celular", detalló.

Luego agregó: "Él a los pocos días apareció con Covid y a los cuatro días me terminé contagiando. Mis hijos y mi mujer sufrieron mucho por estar lejos y por siempre enterarse por un médico de cómo iba evolucionando, que iba empeorando hasta que empecé a mejorar los últimos días de la terapia".

