Hace unos días, Gladys, La Bomba Tucumana hizo un posteo para anunciar un sorteo y recibió muchas criticas por el uso de filtros en sus fotos. Tras defenderse en las redes, ahora, Gladys habló de sus cambios físicos que la ayudaron a verse mejor.

En la imagen subida hace cinco días se la puede ver con un conjunto deportivo negro y los labios pintados de rojo. Pero a sus seguidores les llamo la atención el filtro de Instagram que la dejó casi irreconocible.

En el program de Karina Mazzocco, la artista respondió a las críticas y contó su rutina actual. “Los filtros están para usarlos, tengo una buena genética. Tengo 56 años y lo puedo decir con mucho orgullo. Te da bronca. Si estás bien, estás bien, si estás mal, mal”, dijo con ironía.

En la charla, la "Bomba" contó que los ataques provinieron principalmente de mujeres y dio a entender que quizás se trataba de envidia.

Además, describió sus nuevos hábitos y se mostró orgullosa de sus cambios: ”Hago gimnasia, dejé el cigarrillo y me cuido. No me gustaba, no estaba conforme conmigo. Empecé hace dos años a cuidarme porque yo lo decidí por mí. Estoy divina ahora y me quiero, autoestima chicas, no ego, autoestima”.