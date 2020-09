Fue hace unos días que el modelo y actor, Christian Sancho, aseguró que es una persona de “un pensamiento muy libre" y que apuesta por "la diversidad sexual" después de su separación de la mamá de su hijo.

Tras sus dichos, la empresa Lody, marca que vestía a la figura y mantenía un contrato hace varios años, anunció mediante las redes sociales la finalización de su vínculo laboral. Muchas figuras y seguidores criticaron el accionar de la compañía: "¡Horrible comentario! Por favor, una empresa que creció gracias a la cara visible de Christian Sancho... ¿Qué pasa, discriminan a la gente bisexual?".

Christian Sancho en el centro de la polémica

Después de su desvinculación, la figura manifestó cómo se sentía al respecto: "La verdad es que es así, fue y es todo muy raro. Estoy sorprendido y dolido con todo esto, mi contrato termina mañana, así que a partir de mañana voy a hablar. No me merezco enterarme de esa manera que no seguía más en la empresa, antes de finalizar mi contrato, por un comunicado en Instagram, y cuando estaba en plena negociación de renovación, ¡no lo merecemos!".

La empresa tomó conocimiento de las entrevistas públicas de la personalidad y decidieron expresar su posición a través de un comunicado firmado por el abogado Alejandro Cipolla: "Nos sorprendió la actitud que tomó Christian Sancho al manifestar en entrevistas periodísticas que se siente sorprendido y dolido por no poder continuar trabajando con la empresa, cuando él mismo fue quien informó el 31 de agosto su voluntad de no querer continuar con el contrato".

"Pareciera ser todo esto una movida de prensa para obtener espacio en medios gráficos y televisivos, vinculando una supuesta decisión empresarial a sus dichos sobre la diversidad sexual. Por eso iniciaremos acciones legales, con el objetivo de que se retracte o pague los daños y perjuicios que estaría ocasionando", terminó la empresa en el comunicado.

Después, el letrado presentó mensajes a Clarín en el que se revela al actor comunica su decisión de no querer continuar más con el contrato establecido porque no se siente cómodo con la propuesta económica pero que quiere desvincularse "de la mejor manera".

"Lo estuve pensando muy bien y prefiero esta vuelta no renovar la campaña y nuestra publicidad, prefiero poner una pausa con la empresa", escribió Sancho en los mensaje. "Te agradezco mucho por todos estos años", terminó el modelo.

Los mensajes de Christian Sancho a la empresa Lody

