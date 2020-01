Por un emoticón de corazones, Delfi Ferrari desató un escándalo en las redes sociales. Resulta que la influencer avaló el comentario de una seguidora que decía que iba a dejar de comer para tener su cuerpo.

Definitivamente su respuesta hizo eco en todos lados y fue muy criticada en el mundo virtual ya que, de esta manera, los usuarios decían que fomentaba la anorexia. Tras la polémica, Crónica HD habló con la instagramer desde Punta del Este e hizo referencia a lo sucedido.

"Amo el fitness. Me levanto a las 6 de la mañana para entrenar. Va de la mano con mi carrera, mantenerse en forma es un sacrificio y yo me re cuido. Una buena alimentación y un buen entrenamiento", comenzó a decir Ferrari. Y agregó convencida: "Se me acusó por estar flaca, que no como y no es así".

La foto de Delfi Ferrari que desató el escándalo en las redes.

"Yo soy de empatizar mucho con mis seguidoras, entonces respondo, me gusta responder a la gente que tiene buena onda conmigo. No puedo estar controlando todo. Si me ponen algo trato de poner corazoncitos y responderles a todos con buena onda para que sienta esta llegada de parte mía", sostuvo.

"A veces intento leer todo y esta vez se me pasó. Le puse un corazón como a cualquier otra chica. Fueron críticas de chicas más que nada. Mi cuenta sigue ahí, tengo medio millón de seguidores ahora. La mala publicidad es también publicidad", cerró.

¡Dale play!