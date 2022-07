Desde que Nicole Neumann y Fabián Cubero están separados, tuvieron diferentes disputas mediáticas. Esto aumentó desde que el ex futbolista se convirtió en la pareja de Mica Viciconte, quien se sumó a las declaraciones cruzadas contra la actual integrante de "Los 8 Escalones".

En las últimas horas, la conductora subió un video de una de sus hijas cayéndose en la nieve y lo mostró como una situación divertida. Mica Viciconte no dejó pasar esto y publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales que estaría dirigido a la madre de Sienna, Allegra e Indiana.

.

Esta vez fue Nicole Neumann quien dejó un comentario sobre su ex pareja y padre de las tres niñas. Durante la primera emisión del día de "Los 8 Escalones", la presentadora reveló la manera en que eligió los tres nombres de sus herederas. En su relato, se mostró como la persona que decidió y buscó los nombres.

Nicole Neumann junto a dos de sus hijas y Manu Urcera, su nuevo novio.

Carmen Barbieri estaba presente y recordó a Fabián Cubero: "¿Y el padre no opinó nada o no lo dejaste?". Fiel a su estilo, Nicole Neumann se sinceró sobre las charlas que mantuvieron en aquella época: "Le venía todo bien. Yo le decía y le gustaban todos, no hubo oposición".

Lo cierto es que la conductora suele enviar mensajes para su ex marido y esta vez no fue la excepción. El ex futbolista se convirtió en padre nuevamente hace pocos meses, por lo que intenta no ingresar en polémicas entre Mica Viciconte y la madre de sus hijas.