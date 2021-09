Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa de almuerzos cuando comenzó la pandemia del coronavirus. Casi un año después, la reconocida conductora volvió a su ciclo para sustituir a su nieta, quien se encontraba haciendo el aislamiento obligatorio tras regresar al país del exterior.

Si bien el programa conducido por la actriz tuvo sus buenos días de rating, el reciente debut de "La Chiqui" fue todo un éxito y las autoridades de El Trece no saben qué hacer para mantenerla ante las cámaras.

El conductor de " Crónica HD", Leo Arias, reveló cuál es la nueva estrategia de la señal para seguir teniendo éxito con las dos famosas al mismo tiempo: "¿Qué hacemos porque volvió Mirtha? Decimos que volvió Mirtha es porque volvió el número. La Chiqui midió casi 13 puntos, casi duplicó lo que había hecho Juanita en la edición anterior que había hecho poco más de cinco puntos".

"'¿Lo mantendrá Mirtha ese número? porque fue solamente el primer programa", acotó Anabelia Cerezo sobre la posible baja de rating si la diva se sumara nuevamente a su histórico ciclo.

"La cuenta que ellos hacen es que si baja, bajará a ocho puntos o siete y medio, y eso es bastante más que los cinco puntos de antes. La idea es que están tratando de hacer el operativo seducción para que Mirtha pueda más de una vez. Si bien se la vio bien en el aire, le costó y es un trabajo lento, árduo. Lo cierto es que Juanita Viale está en el medio de la situación, entonces están tratando de convencer a Mirtha de hacer un día ella y otro Juanita e irse turnando".

"Empiezan las comparaciones. Midió más la abuela y era algo obvio. Con todo el respeto, no es lo mismo una entrevista con Mirtha que con Juanita. Mirtha es más incisiva, más picante y el canal lo sabe. Mirtha empezó el programa y comparó el gobierno con el nazimo. Ella no tiene problemas en apurar ya sea a funcionarios de Cambiemos o del gobierno. En cambio, Juanita está más floja. ¡Canal 13 no sabe qué hacer con Juanita!", cerró el periodista de Crónica HD.

