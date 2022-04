Si bien "LAM" venía con un bajo rating en la pantalla de América TV, los números remontaron a raíz de la picante batalla entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld. Sin embargo, parece que por ahora ya no va a haber más enfrentamientos ya que la letrada deja el ciclo de espectáculos junto a otra angelita, Nazarena Vélez.

Si bien el motivo de la renuncia de la abogada es que se va de viaje a Miami por casi dos meses, aunque va a salir al aire a través de video llamada, la razón de la actriz de 47 años es un tanto más peculiar.

.

En la noche del miércoles, Ángel de Brito le hizo un filoso reclamo a Vélez ante las cámaras: "Otra que renuncia". Fiel a su estilo, Nazarena lo desmintió contundentemente: "Vos me contrataste por un mes, marzo. Me quedo hasta fines de abril. Me re quedaría todo el año, pero tenía planeado hacer cosas de teatro, pero no renuncié".

En ese sentido, el ex jurado de "ShowMatch: La Academia" explicó cómo van a continuar con las sillas del panel: "En el mientras tanto, vamos a ir rotando de angelita, a partir de mañana. Se van a enterar al aire. No anden preguntando. Van a venir excompañeras".

En la última semana, Rosenfeld fue reemplazada por Carolina Molinari, Ernestina Pais y Lourdes Sánchez, por lo que se verá quiénes son las próximas angelitas provisorias.