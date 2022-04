Si bien Lizy Tagliani tenía una pequeña esperanza de reconciliarse con Leo Alturria tras su separación, se conoció que el rugbier cordobés ya se encontraba en pareja con otras mujeres, razón por la que la humorista terminó todo vínculo con él al bloquearlo en redes sociales.

Además, la "tercera en discordia" entre la actriz y el joven, Antonella Leal, disparó contra Lizy por sus declaraciones, de lo cual después se arrepintió ya que Alturria salió a desmentir todo, a pesar de conocerla.

De una semana a otra, la mujer que se encontró en medio de la relación entre la mediática y su ex pareja estuvo en boca de todos, razón por la que dio todos los detalles de los dos meses que vivó junto a Leo en una entrevista que le realizó Ulises Jaitt en "El show del regreso" por Radio Ensamble.

“No hablamos hace dos días. Lo último que hablé me pidió disculpas y por equivocarse al nombrarme así, porque lo habían agarrado en el medio del trabajo. Cualquier cosa dijo”, comenzó la morocha.

Antonella Leal contó todos los detalles de su romance con Leo Alturria, el ex de Lizy Tagliani.

“Con Alturria hubo mucha piel. Un poco extraño hablar con él. Mucho contacto, mucho mensaje. De repente se cortó. Lo borré de Instagram. No me interesa. No quita que el día de mañana me junte a hablar. Yo hubiese seguido con él”, destacó.

Ante la consulta de si se arrepiente, Leal expresó: “No me arrepentí, disfrutábamos mucho. Es un divino, es divertido, muy cariñoso. (…) Es muy atento, caballero, meloso. Tiene muchas cosas buenas, es buena persona, pero se manejó mal. Él, cómo compañero, sirve mucho tenerlo como amigo, es bueno, te escucha, te pone la oreja”.

Entonces, Antonella no dejó títere sin cabeza y fue explícita al mencionar que en la intimidad “iban variando” de posiciones: “Un 9 en el sex... le damos a Leo Alturria, es muy cariñoso. No se merece el 10. Me pedía que vaya arriba”.

Sobre su “récord” íntimo reveló: “De día, varias horas, desde el mediodía hasta la nochecita. Compartíamos películas, era romántico. Me gustaba mucho en la previa Leo Alturria, así en todo”.

Y cerró al definir que “lo que más me calentaba de Leo era su forma de ser y que era muy prolijito” en su depilación: “No si me usó para pasar el rato, yo iba el sábado y me volvía el martes. Me siento desilusionada. Hice modificaciones en mi trabajo para verlo, me cubrían”.