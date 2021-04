En medio de la segunda ola de coronavirus y nuevas medidas restrictivas y de cuidado para frenar el avance de la enfermedad y disminuir los contagios, Viviana Canosa volvió al centro de la polémica al denunciar la supuesta existencia de "falsos positivos" en algunos hisopados.

La conductora aseguró en "Viviana con Vos" por A24 que "en algunos lugares los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas... no sé cómo explicarlo fácil, que te ponen eso y te va a dar positivo, porque en realidad no sos vos sino lo que le ponen al hisopado ¿Para qué? Para meterte en tu casa".

.

Según, Canosa se trató de una denuncia de parte de "Médicos por la Verdad" de España e involucraría a los testeos realizados en Europa. Rápidamente sus polémicas declaraciones se volvieron viral en las redes sociales donde usuarios la criticaron.

"Cuando Viviana Canosa nos va a hacer el favor a todos y se va a CALLAR", "Che a Viviana Canosa...toda (la medicacóon psiquiátrica)" y "2 minutos mirando a Viviana Canosa y me quedé más sorda de lo que soy", fueron algunas de las repercusiones en Twitter donde su nombre se volvió Trending Topic tras sus controversiales dichos.

Viviana Canosa despertó polémica con sus dichos sobre falsos positivos en hisopados

La Defensoría del Público acusó a la presentadora de promover "el pánico social, la alarma y la desinformación entre las audiencias" luego de sus cuestionables declaraciones sobre los PCR adulterados.

El organismo encabezado por Miriam Lewin le informó a la señal de América sobre reiterados reclamos recibidos por los mensajes transmitidos en el ciclo de Canosa y pidió a las autoridades de la empresa que evalúe posibles medidas de reparación para "promover información socialmente relevante en el marco de la pandemia de Covid-19", según un comunicado.

EL DESCARGO DE VIVIANA CANOSA A LAS ACUSACIONES

Luego del escándalo, Canosa no se quedó callada y se manifestó tanto a través de Twitter como al aire de su programa. "No voy a decir que me siento perseguida por Miriam Lewin desde hace un año y pico porque sería darle demasiada relevancia a ella. Como no quiero que multen al canal por mis dichos, voy a hacer una propuesta: invito este mismo lunes a la señora Miriam Lewin, de la Defensoría del Público, que venga al programa cara a cara y que traiga a un científico y yo traeré a otro. Y seré simplemente la moderadora", disparó ante las cámaras.

Y reveló: "Quiero dar un debate público a la gente que está mirando porque no creo en los discursos únicos, y no creo que sea un escándalo contar las denuncias de Alemania o de España por los PCR".

Mientras que en sus redes manifestó: "Cuídense! Infórmense, averigüen .. piensen!! Los abrazo!!!!!" y recibió cuatro mil "me gusta" de parte de los usuarios que la apoyan.

Cuídense! Infórmense, averigüen .. piensen!!

Los abrazo!!!!! — Viviana Canosa (@vivicanosaok) April 11, 2021

Tiempo atrás, la comunicadora estuvo en el ojo de la tormenta por tomar dióxido de cloro en vivo para prevenir el coronavirus. "Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo, les muestro lo que hago”, consideró, pero organismos como la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica) salió a contradecirla e indicó que su consumo se encuentra prohibido en la Argentina.

Tan solo días después, fue apuntada en las redes por muchos usuarios, ya que un niño falleció porque sus padres lo hicieron tomar dióxido de cloro.