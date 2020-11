En la mañana de este lunes, Carina Zampini confirmó que se encuentra aislada y a la espera del resultado de su hisopado luego de haber mantenido contacto estrecho con su compañero Juan Marconi, quien dio positivo de coronavirus.

Ángel de Brito esperaba la visita de Zampini a su programa pero finalmente no pudo participar ya que permanece aislada hasta recibir los resultados de su test. Sin embargo, en comunicación con "Los Ángeles de la Mañana", Marconi aclaró: "Desde el momento que yo me entero que había un estrecho contacto ya no fui más al canal y en el medio me hisopé”.

El conductor de "El gran premio de la cocina" reveló que contrajo el virus luego de una juntada con sus amigos al aire libre, por lo que desde la última semana se encuentra alejado de las grabaciones del ciclo hasta su recuperación.

Lamentablemente no voy a poder estar hoy en @LosAngeles_ok , nuestro compañero ,Juan Marconi dio positivo de COVID-19 , por lo que estoy aislada y a la espera del resultado del hisopado correspondiente, me siento perfecta y sin ningún síntoma!! ❤️❤️❤️ — Carina Zampini (@ZampiniCarinaOk) November 9, 2020

"El martes estuve con un grupo de amigos al aire libre, pero el miércoles uno de ellos avisó que se sentía mal y que se iba a hisopar. Y yo ahí ya levanté las antenas, y cayó uno, otro y otro más, y avisé a la productora, así que automáticamente no fui a grabar esos días de la semana pasada", detalló.

Además contó: "Yo no fui más al canal y el viernes, por las dudas, me hisopé y me dio negativo. Me quedé tranquilo, pero seguían cayendo mis amigos. Solo dos o tres no se contagiaron, pero desde que yo avisé que tenía ayer, están preocupados”.

Sobre la reunión con sus amigos aclaró que se trató de "un asado al aire libre", pero advirtió: "Es como pasa, en un momento te confundiste de vaso, o hablás con uno que está al lado, y al final caímos todos”. En ese momento de Brito destacó: "Es importante que lo cuentes, porque la gente cree que, como las medidas cambiaron, el virus va en retroceso y es todo lo contrario. Sigue entre nosotros todo el tiempo, por más que haya más apertura, está y acá se ve claro en Juan, en algo permitido".

En cuanto a sus síntomas, el joven reveló: "Me siento bien. Con todo lo que tiene ver con síntomas y sensaciones de dolores de cuerpo, gracias a Dios hasta el momento no tengo nada, ni fiebre ni nada. Soy asintomático total hasta el momento, pero cuando te dan el positivo, cualquier movimiento que te pasa, empezás a carburar un poco la cabeza, pero por suerte muy bien".