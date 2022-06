Sabrina Carballo y Chanchi Estévez se reencontraron por primera vez fuera de "El Hotel de los Famosos", después de la polémica eliminación de la actriz y la posterior renuncia del ex futbolista, y los ex novios se dijeron de todo en "El Debate".

A pesar de sentir “un poquito de satisfacción y mucha felicidad” cuando salió de la chacra de Cañuelas en la que estuvo aislada por más de tres meses, la ex participante no sintió lo mismo cuando “agarró el teléfono y dijo ‘algo pasó’”.

De esa forma, Carballo se dio cuenta que Estévez le mintió muchas veces a raíz de los "manejos y estrategias" que había llevado a cabo en la competencia, algo que le había negado reiteradas veces.

Ambos de visita en "El Debate de El Hotel de los Famosos", Sabrina manifestó estar contenta de ver a Chanchi, algo que no fue mútuo porque el DT contestó: “Si, siempre. Es una compañera de reality”.

Sabrina Carballo y Chanchi Estévez tuvieron un picante cara a cara después de vivir emocionantes momentos en "El hotel de los Famosos".

“¡Lo único que falta es que digas que no me querés ver vos a mí! De última, yo no te quiero ver a vos, ¿me estás jodiendo?”, reaccionó ella, a lo que él retrucó: “¿Y entonces por qué mentís de que me querés ver?”.

“Siempre te quiero ver, pero me enteré de algunas cositas que no están buenas”, le reprochó ella y continuó al explicar cómo había sentido su traición: “Pésimo. Para la gente que quiere que tenga las manos quemadas y todo eso, por suerte tengo una buena crema. La verdad es que no me gustó lo que me enteré, pero es una charla que tendremos que tener en forma privada”.

“Lo hice en un contexto de un juego que tampoco tenía mucho riesgo para ella”, intentó excusarse Chanchi ante las cámaras. Sin embargo, Sabrina volvió a protegerlo: "No, la verdad que no. Igual, todavía me cuesta discernir… Yo a él lo adoro, y sé que él me adora, entonces no puedo creer cómo él pudo… ¡aunque sea un juego! Yo le dije que jamás lo hubiese votado. Si me decía ‘vos o Maxi’, me iba yo".

¡Mirá el brutal cara a cara entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez!