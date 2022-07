Del ámbito deportivo, Chanchi Estévez se convirtió casi de la noche a la mañana en un personaje mediático, tras su paso por "El Hotel de los Famosos". Es que el ex futbolista dejó su marca en el reality que terminará este lunes con el campeón que salga de la final entre Alex Caniggia y Martín Salwe.

Primero, "lucró" con su reencuentro con Sabrina Carballo, quien fue su pareja varios años, aunque la relación terminó mal. En la convivencia limaron asperezas -o eso parecía- y hasta se "casaron" dentro del programa. Pasada esa etapa, se convirtió en el líder de "La Familia", una suerte de subgrupo dentro del hotel, formado por participantes que se cuidaban entre ellos y perjudicaban al resto en la competencia.

Fue acusado de instigar al bullying, de dividir aguas, pero también forjó una amistad con Alex Caniggia. En diálogo con Ulises Jaitt en "El Show Del Regreso" por Radio Ensamble, Chanchi Estévez se refirió a esta experiencia. "La verdad que estoy contento, en general creo que que ha sido una gran oportunidad y demostré que no solamente puedo trabajar de técnico, de representante o de jugador de fútbol", comenzó a analizar.

Chanchi Estévez se destacó en "El Hotel de los Famosos".

Cuando le preguntaron si había alguien "mala leche" en "El Hotel de los Famosos", no dudó: "Sí, pero no lo voy a decir. Porque realmente, si yo tenía algo bien claro, es que era un juego, que terminaba el juego y quedaban las personas; algunos por ahí no lo entendieron, salieron como muy enojados. No se dieron cuenta nunca de que somos todos buena gente, todos tenemos que trabajar, y es un juego donde había que eliminarse. Algunos lo tomaron mal e hicieron cosas de mala leche".

De todas maneras Chanchi Estévez concluyó: "No me llevaba mal con nadie, no odio a nadie, no tenía afinidad con Locho, pero si lo veo afuera vamos a tomar un café. Tengo sentimientos encontrados con Locho, no parece mal pibe, pero hace cosas que te fastidian, me gustaría ver cómo es afuera. Es un chico que quiere estar en los medios y, bueno, encontró una manera de llegar y ser el foco de atención por algo puntual (el bullying que le hacían). La verdad es que después te pones a analizar y no hizo otra cosa más interesante en el hotel".