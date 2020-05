Tomás "Toto" Kirzner contó cómo se encuentra anímicamente su papá, Adrián Suar, en medio de la crisis de la productora Polka que acaba de cancelar la continuidad de " Separadas".

En una entrevista con la web de Radio Mitre, el joven actor comentó: "En mi posición es muy difícil discernir, porque tengo a mi padre involucrado. Mi viejo es consciente, y todos somos conscientes, de que es una tragedia, porque nadie sale victorioso de esto".

"No me meto en lo empresarial, porque no me corresponde. Yo hablo con mis compañeros, amigos actores, hablo con mi viejo desde su lado. Están todos muy tristes por la situación", contó.