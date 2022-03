El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la muerte de Gerardo Rozin. Miles de personas expresaron su dolor por la pérdida del reconocido conductor y muchas figuras que trabajaron con él lamentaron su deceso, como Toti Ciliberto, quien recordó públicamente cómo fue trabajar con él.

"Nosotros lo sabíamos y obviamente por una cuestión con su familia, mantuvimos la reserva. Recuerdo el día que me lo contó, lo que sentí en ese momento fue muy fuerte. Cuando una persona joven se va, con la capacidad y el talento que Gerardo tenía…", inició conmovido el humorista que trabajó en "La Peña de Morfi".

"Me enteré a mitad del año pasado, él no se sentía bien, se hizo los estudios. En esos momentos que pudimos volver por esto de la pandemia, nos hisoparon todos los programas. Me encuentro con él y me lo cuenta. La verdad es que fue muy penoso. De ahí en más pensamos que podía darle batalla a la enfermedad pero lamentablemente no pudo", sostuvo con tristeza en "El Show Del Regreso", conducido por Ulises Jaitt, por Radio Ensamble. Y recordó: "Me contó lo que pasaba, lo que sucedía. Que se había operado, que no lo podían sacar".

A su vez, expresó que con Gerardo tenían religiones distintas, de todos modos le dijo que iba a rezar por él: "'Tengo fe, pero bueno, lamentablemente no tenía el pronóstico que él quería. Tratamos de evitar esa charla. Después hablábamos de fútbol, laburo. Era, 'hola, ¿cómo estás? 'En la lucha', me decía".

"Pude trabajar con un tipo que era un gran productor. Él producía sus programas, era espectacular y hacedor de éxitos como ‘Pregunta animal’ y ‘Gracias por venir’. Productor de Sábado Bus. Era periodista, un conocedor. Se actualizaba. Cuando venía una banda se conocía todo, escuchaba todos los temas, cuando los había grabado un tipo que tenía mucha cultura y mucho conocimiento", continuó.

Para cerrar, expresó: "Buen tipo, laburador. Le dediqué un show a él cuando me enteré de que se fue. Recibí importante aprendizaje en mi profesión, se me han ido los dos Gerardos (N. del R: en relación a Gerardo Sofovich, con quien también trabajó)".