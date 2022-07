El viernes 22 de julio Topa opinó sobre las canciones y la influencia que tiene Tini Stoessel sobre los menores de edad. Allí advirtió que los niños copian el look de la novia de Rodrigo de Paul y quedan "muy sexualizados".

Luego de la repercusión que tuvieron sus palabras, el animador infantil volvió a hablar y aclaró que "lo sacaron de contexto". Es por esa razón que recurrió a Juan Etchegoyen para poder explicar lo que realmente había querido decir.

Topa le envió un audio al periodista en donde se puede escuchar decir: "Lo sacaron de contexto para que lean la nota. Yo lo que hablé fue de lo que está pasando, que la música está buenísima, que yo escucho a Tini Stoessel".

De todas formas, volvió a remarcar que los videoclips no son apto para los menores y que a su hija la hace escuchar las canciones de la novia de Rodrigo de Paul, pero sin los videos. "Yo no le pongo los videos porque sino tratan de imitar la ropa, y la verdad es que para los más chiquititos, de dos, tres o cuatro años, que esté sexualizado no está bueno", agregó el artista.

El look de Tini Stoessel en su último videoclip.

Para cerrar el audio, Topa dijo: "Yo la amo, la veo, la quiero a Tini Stoessel". Mientras tanto, la cantante de "Miénteme" prefirió seguir concentrada en su gira y no responderle al animador infantil.

