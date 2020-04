Desde fines del 2019, Diego Topa se encuentra en Estados Unidos por el nacimiento de su primera hija, Mitaí. Luego de casi cinco meses en el extranjero, el animador infantil se acomoda a los tiempos de la paternidad en medio de la pandemia de coronavirus y reveló sus ancias de volver al país.

La beba nació el 21 de enero en la ciudad de Tampa y fue concebida gracias a la subrogación de vientre. Luego, junto a su pareja se trasladaron hacia un departamento en Miami donde cumplen con la cuarentena llevando a cabo todos los cuidados necesarios para proteger la salud.

La foto con la que Topa confirmó el nacimiento de su beba.

"Soy un volcán de emociones maravillosas, entendiendo que se aprende día a día a ser papá", manifestó sobre su nueva experiencia. En cuanto a los cuidados por el COVID-19, reveló: "Nos cuidamos siguiendo lo que se hace en Argentina, porque acá las cosas son un poco distintas. Así que nos quedamos encerrados, protegidos en el departamento, cuidando nuestra salud, pero, sobre todo, la de ella".

Y continuó: "Tengo una farmacia a la vuelta, así que solo salgo para ir hasta allí. Además, como en Estados Unidos las farmacias son casi como un supermercado, compro todo en el mismo lugar. Si nos hacen falta otras cosas, se compran online", detalló en una entrevista con "La Nación".

Topa y su hija comparten tiempo juntos en casa (Gentileza "La Nación").

Además, admitió que siempre tuvo el deseo de ser padre. "Es un sueño que nació conmigo. Por eso, creo que no es casual lo que me pasa con los más chiquitos", consideró el presentador. También, detalló que po las vacunas de la beba no salen de la casa desde el 3 de febrero y se refirió al período de aislamiento social como "ochentena".

"Mitaí está hermosa. Es súper dulce y simpática. Se levanta sonriente y se pasa el día tratando de conectarse porque es muy curiosa. Está muy atenta a todo, así que no nos queda otra que invitarla a mirar televisión con nosotros", cerró entusiasmado por el crecimiento de su pequeña.