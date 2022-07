Topa es uno de los referentes infantiles más prestigiosos del país. Desde hace años que se dedica a la conducción y realización de contenidos para chicos. Es por eso que le preocupa cuál es la imagen que muchos niños toman de algunos artistas ya que condicionan su comportamiento y conducta. En ese sentido, puso como ejemplo a Tini Stoessel, la ex chica "Disney" que supo hacer de "Violetta" en la serie juvenil de la emisora.

"Para mí es un tema que está bueno hablarlo, porque el bullying está a flor de piel, y los más chiquititos sobre todo no saben que están haciendo bullying", comenzó en dialogó con "Mañanísima".

En ese sentido, añadió sobre algunos chicos que "copian" los looks de los artistas, como sería los de la novia de Rodrigo De Paul: "A veces tienen reacciones que uno dice ‘pero eso no lo ves en casa’. Y lo ven desde YouTube, o no sé. Hay que tener mucho cuidado".

Fue en ese entonces cuando consideró que los pequeños no deberían tener a figuras como Tini Stoessel de referencia. "Hay videos donde están bailando chicas o chicos, ponele canciones de Tini, ¡que son espectaculares!, pero los más chicos se empiezan a vestir de una manera que no sé si está buena, muy sexualizados. No está bueno y lo noto", concluyó reflexivo.

