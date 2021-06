Después de atravesar un duro momento de salud, Lía Crucet volvió a hogar para recuperarse junto a su esposo, Tony Salatino. Sin embargo, la hija y nieta de la artista, Karina y Malena, apuntaron contra el representante porque compartió un video en el que se ve el deterioro de la ex vedette.

"No la expongan más. BASTA. Mi mamá ya no puede y no debe trabajar más. ¿Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así?", expresó la hija de Lía con indignación en sus redes sociales.

Sin embargo, Salatino habló del estado de salud de la artista de 68 años en diálogo con " El Run Run del Espectáculo" en Crónica HD: "Lía está bien, tranquila. No es una cosa fácil, es difícil pero ahí estamos... ¡peleándola como siempre hicimos!".

Tony se refirió al estado de salud de Lía Crucet, quien fue dada de alta de un neuropsiquiátrico a principios de 2021.

Ante la dificultad de encontrar ayuda, el esposo de la cantante sorprendió al revelar que encontraron apoyo: "Está todo resuelto el problema del acompañante. Ya mandaron dos acompañantes terapéuticas. Las acompañantes son como psicólogas y saben como ayudar. Además, estudiaron para esto, entonces es distinto de las cuidadoras que te ayudan a que no se hagan pis encima. Entonces es muy complicado todo. Vamos a ver si podemos salir de esto".

Sobre la indignación de los familiares de Crucet, Salatino explicó su motivación para publicar las imágenes de Lía: "Quise mandar un video al club de fans para que vean que la está peleando. Después de que saliera todo mal, dudé entre sacarlo o no, pero es una lástima que la vean mal".

A su vez, Tony reveló que Crucet quiere volver a trabajar: "Siempre tiene ganas de volver. Me tiene cansado con eso porque no podemos salir ahora. Ojalá pudiésemos salir, pero las ganas las tiene siempre".

La hija y nieta de Lía manifestaron su enojo después de que Salatino mostrara a la mediática en las redes.

"Está perfecta y conectada a la realidad gracias a Dios. Está mejor en su casa cuidada. Me dice que está bien en su hogar con sus perros y su familia. Yo pienso que sí pero no soy un mago para saber a ciencia cierta", manifestó con alegría.

Además, el esposo de la artista bromeó sobre su estabilidad económica: "Si me podes mandar un millón de dólares, mandamelo. Pero por ahora estamos bien con la plata que tenemos guardada que se va yendo, pero estamos tirando bien".

Tras los reclamos de la familia de la artista, Salatino reveló cuándo habló por última vez con la familia de Lía: "Karina llamó una sola vez desde que está en mi casa. Con su forma de ser, qué se yo".