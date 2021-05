Mariano de la Canal sorprendió varias veces en el medio al llorar de forma desconsolada por insólitos motivos, como cuando le rompieron unas fotos de Wanda Nara, su ídola, y es por esa razón que cuando Fernando Dente lo vio lagrimear en su ciclo televisivo, se tentó.

Sin embargo, esta vez sus lágrimas eran genuinas y la risa del conductor de KZO lo impactó: "¿Por qué no me creés el llanto?".

Todo comenzó cuando al ex "fan de Wanda" le mostraron un video de su amigo Sebastián donde le enviaba emotivas palabras: "Sos auténtico, sos divertido y por sobre todo, una buena persona. Tenés un corazón enorme y no me faltes nunca, porque mi vida no sería la misma sin vos. Sos la primera persona a la que quiero llamar cuando pasa algo lindo y abrazar cuando pasa algo malo".

"Gracias, de verdad, no tenía muchas ganas de llorar, pero sin dudas no puedo no emocionarme con estas palabras", expresó Mariano con lágrimas entre los ojos.

Fue en ese entonces cuando Dente lanzó una carcajada que descolocó al mediático. "Es raro verlo llorar en serio. Se quebró en serio y te da gracia”, argumentó el presentador. Y continuó: "Sos el que llora en todos lados, pero sé que esta vez es en serio. Me tenté, perdón".

"Te reís de mi dolor, esto lo van a levantar en Bendita", concluyó de la Canal con humor.