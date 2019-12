@AntoBaldi_

Con shows en vivo, karaoke, bals y un "feliz cumpleaños" entonado por la orquesta y las cantantes líricas del Teatro Colón, Vicky Xipolitakis festejó el primer año de vida de su hijo Salvador rodeada de su familia, amigos y figuras del ambiente. "Lo celebré a lo grande porque lo crié a lo grande", destacó.

Sin duda uno de los mejores momentos de la mega fiesta fue la entrada del pequeño por la alfombra roja al compás de las trompetas. Vestido de galera y con un esmoquin blanco, Salvador ingresó al salón en brazos de su mamá y fue recibido por cientos de besos y aplausos de sus seres más queridos.

La especial entrada de Salvador con su mamá Vicky Xipolitakis.

El "total white" fue la consiga para la vestimenta de los invitados que fue respetada y lucieron muy elegantes. Las figuras más destacadas fueron Moria Casan y Lizy Tagliani que acompañaron a su amiga Vicky en esta fecha tan especial.

"Fue un cumpleaños hermoso, con mucho amor, muy mágico. Me encanta festejar la vida. Fue una noche llena de amor con mi familia, amigos y con gente que tengo relación laboral".

Moria Casan y Lizy Tagliani en el cumple.

La modelo festejó con grandes eventos también cada cumple mes de Salvador y el haber alcanzado el primer añito "fue como que me dieron el diploma al corazón", consideró. "Celebré cada cumple mes de mi nene porque era como que me iba recibiendo para la materia, y el primer año fue como que me dieron el diploma al corazón", reveló en diálogo exclusivo con DiarioShow.com.

La torta tuvo doce pisos y fue bendecida con pétalos por las líricas del Teatro Colón mientras cantaban el "Aleluya". "Hice todo lo que estaba a mi alcance y si podía más también lo hacía. Le quería dar todo a mi hijo y quería que fuera un cumpleaños inolvidable, un mega cumpleaños", manifestó la emprendedora.

Después del brindis, el abuelo del cumpleañero Manuel Xipollitakis coronó al bebé y lo visitó con una capa. "Salvador es mi príncipe azul", dijo Vicky.

Una de las ausencias más llamativas de la velada fue la del papá de Salvador y exmarido de "la griega", Javier Naselli. Es que sobre el banquero pesa una orden de restricción que le prohibe acercase a la criatura y a su madre, no puede tener contacto si quiera telefónico.

"La cautelar fue renovada, se la volvieron a poner por cuatro meses más", detalló la joven. Pero según pudo saber este portal, Naselli tampoco envió a algún miembro de su círculo a indagar sobre el primer año de vida del pequeño.

La familia del banquero no tiene ninguna limitación para acercarse al nene, pero tampoco mostraron algún interés en compartir la celebración. Vicky logró superar el escándalo que significó el divorcio y convirtió la angustia en amor para poder disfrutar junto a su primogénito, "cumplimos un año juntos", exclamó.

La fiesta duró doce horas. "Yo me tuve que ir antes porque Salva ya tenía noni, se portó muy bien pero tenía sueño. La prioridad es mi hijo asi que todos se quedaron bailando, y yo me vine a casa a acostarlo", contó.

"Terminé el festejo en casa, íntimo con mi familia y nosotros soplando la velita de nuevo. Fue muy emotivo porque mis papás dijeron unas palabras y le trajeron un regalo muy especial", detalló. Los abuelos obsequiaron una cadenita de oro con una cruz bendecida por la Iglesia con el nombre de Salvador y la fecha.