Tini Stoessel se convirtió en la soltera más codiciada tras romper su relación con Sebastián Yatra. Tal es así que enfrenta rumores de romance con su colega Khea, con quien grabó su tema "Ella Dice".

Aunque al parecer el corazón de la artista se habría fijado en otro candidato. Se trata de Charles Leclerc, un joven de 22 años que vive en Mónaco y es piloto de Fórmula 1. Los jóvenes comenzaron a seguirse en Instagram e intercambiarían mensajes privados según el periodista deportivo Francisco Aure, quien lo reveló en su Twitter.

.

Sin embargo, Charles no es el único al que se lo vincula con la cantante pop ya que al actor español Jon Kortajarena también luego de ponerle "Me Gusta" a sus fotos y dejarle llamativos comentarios. Jon participó en "Alta Mar", la exitosa serie donde también estuvo Pepe Barroso, ex de Tini.

Charles Leclerc, el nuevo admirador de Tini Stoessel.