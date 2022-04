Luego de varias especulaciones sobre el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, se los vio caminando de la mano por Ibiza. Después de que las imágenes salieran a la luz, todos los medios comenzaron a contactarse con el fotógrafo y él dio sus declaraciones al respecto.

Allí Kary GR contó que no sólo lo llamaron los familiares de la intérprete de "Bar", sino que la misma Camila Homs habló con él y le contó cómo está transitando todo esto. "De parte de De Paul no hubo mensaje pero si es verdad que de parte de Camila y de la familia de Tini Stoessel me han llamado", expresó el español.

"Camila me mandó un audio donde me dice que la está pasando mal, enojada no estaba pero si estaba destrozada sentimentalmente, tiene esperanzas que De Paul se canse de este rollo o pasatiempo, y tiene esperanzas que vuelva con su familia ya que la ha dejado con dos chiquitos solos", agregó en la entrevista que dio para "Mitre Live" con Juan Etchegoyen.

Asimismo, aseguró que no le sorprendió que lo contactaran las personas involucradas en el nuevo romance. Además, la modelo trató de mostrarse bien frente a las cámaras, a pesar de admitir que es un momento difícil para ella.

Camila Homs y Rodrigo de Paul cuando eran pareja.

Por el momento, la rubia fue la única que habló con los medios. Mientras tanto la actriz y el deportista no salieron a decir nada respecto a su relación.

