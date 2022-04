La confirmación del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul con una serie de imágenes en la playa de Ibiza provocó una oleada de reacciones y enfrentamientos entre sorpresivos personajes de la farándula argentina que dejaron a todos con la boca abierta.

Mientras que las miradas están posicionadas principalmente en la ex pareja del futbolista, Camila Homs, quien está rehaciendo su vida como modelo en Argentina, las esposas de los integrantes de la Selección Argentina de Fútbol también tuvieron su opinión sobre el escándalo.

Desde Antonela Roccuzzo hasta Wanda Nara, las mujeres de los futbolistas argentinos mostraron su apoyo público a Camila en su último posteo en redes sociales. En ese sentido, Luli Fernández, panelista de "Socios del Espectáculo", aseguró que tanto Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, como Camila Galante, cónyuge de Leandro Paredes, dejaron de seguir a Tini Stoessel y a la China Suárez en Instagram.

Al enterarse de la difusión de esta supuesta noticia en El Trece, Cardoso no dudó en hacer un furioso descargo: "Hola Luli, ¿es necesario inventar tanto? A Tini la seguí por mi hija Mía, poquísimo tiempo cuando hizo su recital en París. Luego la dejé de seguir, antes del inicio de la pandemia. A la China ni me acuerdo si alguna vez la seguí (tal vez sí) y mucho menos recuerdo haberlo dejado de hacer. Gracias, pero dejen de salpicar para todos lados y meternos a todas en problemas ajenos".

El descargo público de Jorgelina Cardoso en medio del escándalo con Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

El enojo de la botinera no quedó ahí ya que también se comunicó por mensaje privado con Fernández y le dijo de todo: "¿De qué entorno me hablás? No conozco a Cami Homs, no conozco a De Paul... ¡No me des vuelta la tortilla, tu mensaje insinúa que ´ahora dejé de seguir a las protagonistas´ y no fue ahora! No me salpiques, no inventes de mí entorno porque mi entorno directo está lejísimo de darle datos a periodistas y mucho menos falsos".

Los mensajes que Jorgelina Cardoso le envió a Luli Fernández por el supuesto unfollow a Tini Stoessel y la China Suárez..

"Quilombos ajenos conmigo no... y mucho menos si los inventan... Cuido mucho mi nombre y el de mi familia. No me habían salpicado hasta hoy, pero no voy a permitir que digan cualquier cosa y encima tan sueltamente...", expresó contundente la esposa de Ángel Di María.