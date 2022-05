Desde que se confirmó el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, con las fotos que salieron de los dos en Ibiza, todos los medios están detrás de sus pasos. En las últimas horas, muchos se están preguntando si el futbolista vendrá a Buenos Aires para los shows en el Hipódromo de Palermo que dará la cantante.

De todos modos, este miércoles salieron a la luz detalles de un encuentro que habría tenido el jugador en Madrid con otra chica, que podría poner en jaque su incipiente relación con la intérprete de "La Triple T".

Según la información que trascendió, De Paul habría estado el jueves pasado en un reconocido y exclusivo bar de la capital española al que se accede con un código, acompañado por una chica de 20 años, cuyo nombre es Candelaria Perrots. "Me lo cuenta un amigo de la protagonista (...) En este caso la fuente, que se llama Catriel Cabrebra y es uruguayo, me dijo: 'No tengo ningún problema en contar lo que te voy a contar. Gracias a él fui armando la historia", adelantó Karina Iavicoli en "Socios del espectáculo".

Aseguran que Rodrigo de Paul estuvo con una chica en un bar de Madrid que se llama The Kave.

La panelista indicó que la cita fue en la coctelería llamada The Kave, que es concurrida de manera habitual por celebridades. "Es un lugar bastante pequeño en dónde facilmente podes llegar a reconocer quiénes están. Ahí había un grupo de amigos de Catriel, que también conoce a Candelaria Perrots, la chica que estaba sentada en un mesa con De Paul, que estuvo todo el tiempo mirando el teléfono", explicó Iavicoli.

"Estuvieron entre veinte y treinta minutos tomando un cóctel y se fueron juntos del lugar", informó después la panelista, sobre la cita del jugador y la muchacha. Luego, Karina manifestó que llamó al bar dónde se habría dado este sospechoso encuentro, pero indicó que la encargada no le quiso confirmar si el jugador del Atlético Madrid estuvo allí ese noche.

Quién es Candelaria Perrots, la chica que habría estado con Rodrigo de Paul en una cena

La muchacha que supuestamente acompañó a Rodrigo de Paul esa noche, tiene 20 años y es uruguaya, oriunda de Punta del Este. Se dedica al modelaje y es estudiante de Escribanía. Su padre es empresario y vive en Galicia, por lo tanto Candelaria suele visitarlo, y en esta ocasión, habría aprovechado para hacer una escapada a Madrid.

Todos en el estudio coincidieron en que Perrots es parecida a Camila Homs, pero el dato que impactó a todos fue que la modelo es familiar de alguien muy cercano a De Paul. "Es la sobrina de Nicolás Furtado. Lo que me dicen es que el papá de Candelaria y ella habrían ido varias veces a ver a Rodrigo de Paul jugar. Este vínculo es anterior, pero no estoy diciendo que haya una relación amorosa", manifestó Iavicoli.

Aseguran que Rodrigo de Paul tuvo una cita con Candelaria Perrots, sobrina de Nicolás Furtado.

Como cierre, Rodrigo Lussich recordó que el protagonista de "El Marginal" es amigo del futbolista, que el año pasado salió durante un tiempo con la China Suárez, que a su vez, fue señalada como la posible tercera en discordia entre De Paul y Camila Homs.

¡Mirá lo que dijeron sobre el supuesto encuentro de Rodrigo de Paul con Candelaria Perrots, sobrina de Nicolás Furtado!