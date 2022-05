Si bien Tini Stoessel y Rodrigo De Paul blanquearon su romance hace tan solo unas semanas después que se publicaran imágenes suyas juntos en Ibiza, el escándalo sigue detrás de ellos y el futbolista decidió ponerle un freno a las distintas versiones que los rodean.

Antes de que se conociera que el volante de la Selección estaba en de novio con la intérprete de "La Triple T", la supuesta tercera en discordia en su relación con Camila Homs era la China Suárez, quien también se había vinculado con Nicolás Furtado y Mauro Icardi.

.

Cansado de los rumores en torno a su relación con la mamá de sus dos hijos y la actriz de "ATAV", De Paul salió al cruce de todos a través de su abogada, Mariana Gallego. "¿Rodrigo te habló de la China Suárez?", quiso saber Ángel de Brito en "LAM", a lo que la letrada fue contundente: "No. Ni siquiera la conoce. Y esta fue la gota que rebalsó el vaso".

Y cerró Gallego sobre los dichos de Rodrigo De Paul: "Me dijo 'ya soporté una cosa y no salí a hablar. Me parece que tengo que poner un stop porque hay alguien que está intentando generar falsedades con estas cuestiones de mi vida privada. Sobre todo, porque esto ocurrió teniendo los chicos conmigo'".

