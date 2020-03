Tini Stoessel está cumpliendo con la cuarentena en su casa en Buenos Aires. En una entrevista, contó cómo vive este momento, cuánto extraña a su novio, Sebastián Yatra y hasta bailó en vivo para todos sus fans.

"Gracias a Dios acá se tomaron medidas más temprano y no estamos tan grave como en muchos otros países pero todo lo que está sucediendo es muy angustiante", comenzó diciendo la cantante en charla online con "Los ángeles de la mañana".

La cantante dio una nota desde su casa, donde cumple la cuarentena.

La artista debió cumplir obligadamente desde que volvió de Europa, tras la cancelación de su gira. Entonces, ella suma más días de aislamiento, aunque lo hace en la casa de su familia, con sus padres. "No me aburrí mucho, porque la soledad, estar sola en mi habitación, y en mi casa, también con mi familia, es algo que me encanta. El año pasado había tenido muchas actividades lejos de casa, y yo llegaba y tenía el show acá y al día siguiente ya me iba. A mi papá no lo iba a ver no sé por cuántos meses en total", expresó.

En vez de desesperar, Tini reflexiona que ve todo de una perspectiva diferente: "De repente, viendo el lado positivo a todo esto, aprovecho para estar en casa con la familia, tengo mis clases de canto por Facetime, y me tiro un ratito a tomar sol, o bailo. Miro alguna serie. Si tienen alguna para recomendarme. Seguramente tenga algunas sesiones con mis compositores de siempre, porque no se sabe cuándo va a terminar esto, porque tengo algunas ideas en la cabeza y quiero ver qué sale".

La creadora de "Fresa", en pareja con el colombiano Sebastián Yatra desde hace un largo tiempo, lo tiene lejos y no sabe cuándo será el reencuentro: "Está en Medellín, con su familia. Tenemos un poco de incertidumbre de cuando nos volveremos a encontrar. La última vez que nos vimos fue en Europa, justo vino los cuatro días antes de que se suspenda la gira, el había estado un tiempo conmigo".

Sobre los rumores de una supuesta crisis, fue directa: "Estamos super bien, la realidad es que no nos podemos encontrar por motivos super lógicos y creo que ni siquiera hace falta explicar por qué no podemos tomarnos un avión para vernos".

Repasando toda su actualidad, recordó el momento en el que participó de un video en vivo en Instagram de Residente, y él no la reconoció. "Yo estaba segura de que él no sabía quién era. Él no me seguía, no es que me seguía y más o menos sabía quien era. Estaba desveladísima tipo dos, tres de la mañana, me meto en su vivo y le mando unas manitos. No pensé que lo iba a ver. No solo lo vio sino que me metió en la llamada".

Sobre el hecho de que no supiera quien es, siendo una artista reconocida internacionalmente, indicó: "No tiene nada de malo que la gente no sepa quién es uno. No lo hizo con ninguna mala intención".

Luego, a pedido de Ángel de Brito, Stoessel enseñó a Maite Peñoñori, Marisa Brey, AndreaTaboada y otras panelistas del programa la coreografía de "Ya no me llames".