Después de unos meses complicados debido a la salud de su padre, quien pasó semanas en terapia intensiva con respirador, Tini Stoessel pudo presentarse en el Hipódromo de Palermo ante miles de personas y realizar su esperado show.

En cada uno de sus conciertos, la cantante de "Triple T" homenajeó a Alejandro Stoessel al cantar su canción preferida, "Acércate": "Quiero que sepan lo especial que estén todos acá y gracias por esperarme. La vida es dura pero hay esperanzas. La familia, el equipo y mis amigas me bancaron todo el tiempo, me acompañaron en el peor momento de mi vida y hoy papá está acá nuevamente para escucharme cantar".

Ahora, trascendió una entrevista a Star+ que brindó la artista en la que rompió en llanto y contó el difícil momento que atravesó con el productor. "Me di cuenta de lo poderosa que es la música y el arte, papá estaba muy mal… Bueno, estuvo casi por morir… Y yo le cantaba todo el tiempo y mi viejo reaccionaba", expresó entre lágrimas.

"Le poníamos música y me acuerdo que fue algo que le dio muchas fuerzas. No iba a ser lo mismo este show sin él, porque lo venimos preparando hace mucho, lo venimos soñando juntos y siempre fue así con él. No importa lo que pase, hay que hacer lo mejor para que la gente se vaya con una sonrisa en la cara", sostuvo emocionada.

"Siempre pensamos los shows en conjunto y los armábamos y soñábamos juntos, yo pensaba 'mi papá tiene que estar'. Y bueno, se despertó", declaró conmovida Stoessel. Y concluyó la novio de Rodrigo De Paul: "Él ahora está bien en casa, está disfrutando los shows, me emociona mucho pensar en ese momento. En verlo ahí, parado, viendo el show con todo el equipo".

¡Mirá el video de Tini Stoessel en el que hablá entre lágrimas de su papá!