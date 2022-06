Desde que Rodrigo De Paul puso un pie en Argentina aprovechó al máximo su tiempo para estar con su familia pero en especial, con su novia, Tini Stoessel. Después de semanas sin verla, el jugador disfrutó de varios encuentros con ella que fueron viralizados rápidamente por las redes sociales, como fue en el festejo de su cumpleaños. Pero ahora, el ex de Camila Homs la acompañó a Mendoza para verla en su show y gozó de un romántico momento.

La cantante de 25 años le dedicó a su novio "Acércate", la romántica canción que desde que comenzó su gira dijo que era el tema preferido de su padre, Alejandro Stoessel. "Quiero que sepan lo especial que estén todos acá y gracias por esperarme. La vida es dura pero hay esperanzas. La familia, el equipo y mis amiga. me bancaron todo el tiempo, me acompañaron en el peor momento de mi vida y hoy papá está acá nuevamente para escucharme cantar. Esta es su canción preferida", replicó la intérprete de "Triple T" en su segundo show en el Hipódromo de Palermo después del duro momento que vivió su papá.

Rodrigo De Paul acompañó a Tini Stoessel en su gira por Mendoza.

Rodrigo De Paul tuvo una ubicación preferencial y vistió un gorrito negro para pasar inadvertido en el show de Tini Stoessel.

Desde arriba del escenario, Tini señaló a Rodrigo, quien tenía una ubicación especial delante de una vaya, y mientras se agachaba para estar más cerca de él le cantó el especial tema.

"No sé qué pase, no sé qué pasa. Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer", fue la estrofa que Tini Stoessel le dedicó.

