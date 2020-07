Hace poco más de dos meses Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su separación a través de un mensaje en las redes sociales y sorprendieron a todos sus fanáticos.

En medio de la pandemia de coronavirus, los jóvenes artistas decidieron poner punto final a su relación y continuar con sus carreras. Sin embargo, la intérprete de "Fresa" reveló que vivió momentos muy difíciles tras la ruptura.

En las últimas horas, Tini estrenó su canción "Ella dice" junto a Khea y confesó que el tema lo escribió cuando todavía estaba de novia con su ex.

En medio de rumores de un romance entre Yatra y Danna Paola que habría puesto en jaque a la pareja, la artista fue consultada en "La Peña de Morfi" sobre si su último single estaba dedicado a alguien especial.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra era la pareja más querida en el mundo del pop.

En ese sentido, la cantante confesó: "La canción la escribí estando de novia, imaginate... Pero escribo para que las canciones sean dedicables. A veces no hablan sobre mi vida. Son canciones con las que siento que cualquier persona se puede sentir identifacada en cualquier momento".

Días atrás, Tini reconoció también que tras separarse está "en un proceso normal, ya que no pasó mucho tiempo todavía". "Obviamente que nosotros dos lo veníamos hablando hace tiempo ya, entre los dos, porque era algo privado hasta que decidimos comunicarlo. Y nada, dejando que el tiempo pase y que cure las heridas", manifestó.

Tini aprovecha la cuarentena por el covid-19 para disfrutar del tiempo en su casa junto a su familia y manifestó: "Hacía mucho que no estaba tanto tiempo en Buenos Aires, en un mismo lugar. Antes solía tapar todo con actividades y no me daba tiempo de hacer el duelo".

Además, en comunicación con "Agarrate Catalina", dejó abierta la puerta para una posible reconciliación con Yatra. "Es raro decir que sí, porque acabamos de tomar una decisión que es la contraria. La verdad es que tampoco puedo afirmar que no, porque una nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Ahora estamos viviendo esto. Estamos los dos tranquilos, cada uno con su familia y en su casa", dijo.

"Siempre hubo mucha química, siempre nos llevamos muy bien y siempre fuimos compinches. Teníamos una energía similar a la hora de trabajar, y la gente quizás empezó a notar esa magia desde antes", cerró.