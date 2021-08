Tini Stoessel se encuentra en el mejor momento de su carrera tras varios éxitos musicales y su último lanzamiento junto a Manuel Turizo, "Maldita Foto". En ese sentido, su trayectoria tomaría un nuevo curso interesante después de que se conociese que la artista de 24 años podría participar de una nueva película de Disney llamada "Koati".

La intérprete de "Miénteme", que en la actualidad se encuentra en Miami grabando para algún videoclip suyo, participaría de la ficción animada producida por Sofía Vergara y Marc Anthony que sigue la historia de tres héroes: Nachi, un coatí, Xochi, una mariposa monarca, y Pako, una rana de cristal.

.

La banda sonora de la producción de Disney incluirá como intérpretes a Marc Anthony, Evaluna Montaner, Becky G, Mau & Ricky, Tini, Carlos Rivera, Cami, Joy, Gusttavo Lima, Leslie Grace e Ir Sais.

.

"La fecha de lanzamiento sería en octubre en USA e internacionalmente en noviembre. Aparentemente, el título de la canción que interpretará TINI es 'Vueltas en tu mente'que ya se encuentra registrada", aseguró una cuenta de Twitter dedicada a Tini.

Aparentemente, el título de la canción que interpretará TINI es "Vueltas en tu mente" que ya se encuentra registrada. pic.twitter.com/aZ1YRk9HVw — TINI Data (@TINIData) August 23, 2021

Esta canción sería la segunda colaboración musical de la estrella argentina con el conglomerado de entretenimiento ya que Stoessel ya lanzó "Libre Soy", la traducción a "Let It Go" para la película de "Frozen".