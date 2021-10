Tini Stoessel se encuentra disfrutando de sus nuevos proyectos laborales y de su soltería. El año pasado cortó con Sebastián Yatra y a partir de ese momento no se le conoció una pareja, a pesar de los rumores que la vinculan con su ex. De todos modos, no descartó salir con una mujer en algún momento de su vida.

La cantante es consciente de la llegada que tiene y aprovechó una entrevista que hizo en España para aconsejar a las personas que buscan salir de una relación tóxica. "A veces pasa que uno está metido en una relación que cuesta salir... Es válido que te des tu proceso de charlas y reencuentros... La estirada a veces pasa, pero llega un momento que si no tomás vos la iniciativa, no la toma nadie".

Siguiendo con el tema, brindó unos tips más y expresó: "Cuando tengas muchas ganas de escribirle, escribile a otra persona, llama a una amiga. Hablale al perro, no sé...”. La hija del productor, Alejandro Stoessel, despertó la atención de muchas personas al hablar sobre un aspecto desconocido de su vida.

A pesar de que no habló sobre sus relaciones pasadas, a ella sólo se le conocieron tres novios: Pepe Barroso Silva, un modelo español, Peter Lanzani y Sebastián Yatra. Se desconoce cuál de estas tres pudo haber sido la relación "tóxica" y ayudarla a generar esas reflexiones que dijo la artista sobre las parejas.

Tini Stoessel aconsejó a sus fans.

Actualmente la intérprete de "Tú no me conoces" no para de lanzar hit tras hit. Ansiosa por volver a cantar en vivo para sus fanáticos, por ahora sólo los conforma sacando canciones y videoclips.