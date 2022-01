En diciembre de 2018 la vida de Thelma Fardín cambió. La actriz denunció a Juan Darthés por haberla abusado sexualmente cuando era una menor de edad en Nicaragua durante una gira de "Patito Feo" y desde entonces busca que se haga justicia.

Ahora, a más de tres años de su denuncia, la actriz charló con Alejandro Fantino en " Intratables" y contó cómo vive su lucha. "Pagué, pago, y espero dejar de pagar en algún momento, un costo muy alto por la decisión que tomé", inició la artista en el ciclo de América.

"Hace tres años calendario que vengo batallando. 3000 años cuerpo", agregó convencida frente a la batalla legal que enfrenta. Y continuó: "Lamentablemente, todavía mi vida está signada por esto. Necesito que termine, que llegue a un punto final, a una conclusión".

Pero haberse "liberado" ante toda una sociedad le trajo consecuencias. Thelma acusa que se le cerraron muchas puertas en el plano laboral: "Como laburo desde muy pequeña conozco a mucha gente que me quiere y que están en esas mesas donde se toman decisiones. Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema".

"La Justicia es mucho más grande e inabarcable de lo que tratamos de hacer con el sistema judicial, que intenta hacer algo pero lamentablemente se queda bastante atrás", indicó Fardín. Y concluyó: "Yo creo que de algún modo obtuve Justicia cada vez que una persona se me acerca y me dice ‘yo hablé gracias a que vos hablaste’".

¡Mirá el video de Thelma Fardín en " Intratables" hablando sobre el caso Juan Darthés!