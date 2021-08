A dos años y medio de denunciar a Juan Darthés por abuso sexual durante el tiempo que fueron compañeros de elenco para "Patito Feo", el caso de Thelma Fardín finalmente avanza y la actriz reveló su mayor miedo sobre el juicio contra el actor de 56 años.

"Yo viví en muchos países, un poco escapándome de estar acá y de la posibilidad de cruzarme con esta persona. Yo laburo desde muy pequeña y tenía miedo de volver a cruzarme. Nunca más me lo crucé", expresó la intérprete en un íntimo mano a mano con Ángel de Brito. Fardín confirmó que el juicio contra Darthés va a comenzar el 30 de noviembre.

"Suponemos que te lo vas a cruzar en el juicio, ¿no? Tiene que estar ahí", agregó el conductor de " Los Ángeles de la Mañana" después de que Fardín confirmara que el juicio va a comenzar el 30 de noviembre.

"Yo soy la testigo principal. Esa es la figura que me toca, porque soy la víctima. Yo declaro primera y si quiero puedo escuchar a todos los testigos. Pero, afortunadamente, puedo pedir no cruzármelo, no tener contacto visual. Él no me puede hablar de ninguna manera", explicó la artista en el ciclo matutino de espectáculos.

En ese momento, el periodista le preguntó a Thelma si prefiere no ver a Darthes, a lo que ella respondió contundente: "Por supuesto. No me lo puedo ni imaginar. Hace poco se hizo público el caso de Lupe y la pusieron al aire, sin avisarle, con su victimario. La contactaron con su victimario. Yo me muero si me ponen en contacto. No quiero ni imaginarlo. No quiero pensar en esa escena. Cuando hablo con el equipo de abogados que me asesoran, podemos pedir esto, que es una forma de proteger mi salud emocional".

