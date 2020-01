Uno de los acontecimientos más llamativos de la temporada teatral de Mar del Plata fue la desvinculación de Nicolás Reydel de la obra "Fuera de Línea", en la que debutó Thelma Fardín como protagonista. Por esto, el actor involucró a su compañera.

Según contó el actor, su amistad con la actriz comenzó hace varios años ya que se conocieron en clases de actuación cuando él tenía 14 años. "Nos conocemos enteros", aseguró Nico. Sin embargo, los actores quedaron enemistados cuando el artista fue apartado de la obra, decisión que tomó el director Agustín Aguirre, pero que Reydel asegura que fue por culpa de Fardín.

"La escucho y vomito. Me parece ridículo que alguien pueda rajar a un compañero porque lo aplauden más", disparó el actor en "Los Ángeles de la Mañana".

Además lamentó: "Nunca abandonaría un trabajo. No puedo especificar por contrato si me echaron, si me fui, porque me hicieron firmar confidencialidad, pero sí puedo decir que soy un apasionado de lo que hago".

Nico Reydel disparó contra Thelma Fardín.

En medio de su descargo contra Thelma, el cantante manifestó que su colega le escribió una semana antes de su retiro para pedirle "un contacto para comprar seguidores".

"Thelma me había escrito para pedirme un contacto para comprarse seguidores, tengo todas las conversaciones de WhatsApp. También me lo había pedido en junio de 2018, pero igual no me voy a hacer el moralista, cada uno hace lo que quiere con su Instagram, con sus redes", manifestó.

La actriz alcanzó el millón de seguidores en Instagram y cada vez sube más contenido para promocionar su obra y mostrar su trabajo.

"Cuando me convocaron, el director me preguntó si me llevaba bien con Thelma porque cuando a ella le comunicaron el elenco, dijo que prefería no trabajar conmigo. No sé los motivos y, de hecho, al director le dije ‘¿Cómo puede ser, si Thelma me escribió hace diez días’, y me dice ‘¿En serio?’. Y nos juntamos en un café con el director, le mostré los mensajes", recordó Nico, quien está furioso tras quedar afuera del espectáculo.