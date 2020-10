En 2018, Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por violación. El abuso sexual ocurrió en el 2009 durante una gira de "Patito Feo" en Nicaragua, por lo que la actriz tuvo que viajar al país centroamericano para radicar la denuncia en el lugar donde ocurrió el hecho. Como el actor se mudó a Brasil, su tierra natal, la actriz de 28 años hizo un pedido de extradición.

Al respecto, la abogada de Fardín en Nicaragua, Eilyn Margarita Cruz, habló sobre el caso: “El Ministerio Público Fiscal de Nicaragua realizó una solicitud al juez, una certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura para iniciar el proceso formal de extradición de Juan Darthés”. La letrada también aclaró que el trámite puede ser rechazado, pero que es necesario continuar con el proceso para que finalmente se lo juzgue en Brasil.

Thelma Fardin denunció a Darthés con el apoyo de "Actrices Argentinas".

En diálogo con el programa de TN, "Nuestra tarde", hizo un descargo sobre la evolución de la causa: “Es agotador, pero uno sabe que este es el camino que una emprende cuando te dicen: ‘Hablemos y esperemos los tiempos de la Justicia’...”.

.

“Comprendo que los tiempos de la Justicia no son para nada los de la necesidad de uno. Yo sé que esto está latente, que cada tanto toma espacio en la agenda mediática y pública, pero en mi vida está ahí constantemente”, manifestó a TN.

"Si él estuviera en cualquier otro país, estaría preso y llevado a Nicaragua porque sigue vigente la circular, la alerta roja de Interpol”.

Al ser consultada por la posibilidad de extraditar a Darthés, la actriz explicó: “Desde el principio, la estrategia fue irse a Brasil para que no lo extraditen. Por eso me provoca mucha indignación cuando escucho que algunos lo llaman ‘exiliado’, cuando claramente se fugó. Si él estuviera en cualquier otro país, estaría preso y llevado a Nicaragua porque sigue vigente la circular, la alerta roja de Interpol”.

La ex "Patito Feo" también reflexionó sobre las personas que no le creen: “Lo peligroso es que duden de alguien que tengan al lado y le provoquen un daño mucho mayor. Hay una realidad que para mí es importante remarcar, mi palabra no solo fue avalada por la militancia, por las compañeras, los movimientos, sino que también hay un aval muy potente en la prueba que se produjo, porque se logró una acusación por violación agravada”.

El abuso de Darthés hacia Fardin habría ocurrido cuando la actriz tenía 16 años.

“No me deja de sorprender cómo a pesar de todo eso, sin embargo, se sigue hablando, pidiendo opinión. Me parece que ya salimos de ese territorio. No se puede decir: ‘¿le crees?’, porque acá hay un proceso judicial encaminado, está no solo en la opinión pública, más allá de que el debate fue súper interesante y permitió que se destapara algo que me excede a mí y a este caso”, señaló convencida.

.

“Es un proceso agotador, porque yo lo tengo que ir a perseguir también a Brasil. Él puede usar la estrategia de moverse por todo el país para que yo no lo encuentre y que una fiscalía pueda sentar jurisprudencia y diga que van a avanzar en este caso”, explicó a Dominique Metzger, periodista de TN.

Thelma se vio apoyada por el elenco de "Patito Feo".

“Brasil debería responder a lo que diga Nicaragua y que este país pida la extradición. Probablemente Brasil no quiera extraditar y en ese caso debería ofrecerse a juzgar. Nicaragua debería aceptar ceder su jurisdicción y que la causa pase a alguna fiscalía o juzgado, dependiendo de dónde esté esta persona. Hay una injusticia terrible. Hay que ir donde él decida ser juzgado y lograr notificarlo, y si es así avanzar”.

“Por ahora tengo la tranquilidad de saber que a pesar de que la Justicia tiene unos tiempos espantosos, la causa avanza, está activa. Por el nivel de pruebas que hay hace que se siga avanzando. Es peligroso no confiar en la Justicia... Teniendo todas en contra y sabiendo que el 97% de este tipo de casos no llega a una condena. Pero más de lo que estoy haciendo no puedo hacer”, concluyó Fardín.