Este viernes, trascendió que la imagen publicada por Thelma Fardin en su cuenta de Instagram, bajo la leyenda "Y esta es de una noche mexicana que no sabía de encierro, pero sí de dolor que me devoraba la carne", no es de su autoría y, además, que la propia fotógrafa (@starababaztramwaju), la verdadera dueña de la postal, le reclamó en un comentario que la etiquete o, en caso contrario, la elimine.

Tras las fuertes repercusiones que se generaron en las redes sociales, la actriz se hizo eco de la situación y no esquivó el tema. Tanto en su cuenta de Instagram como de Twitter compartió un extenso descargo donde cuestiona a aquellas personas que "ejercen violencia" constantemente hacia ella. "Si subo una foto en malla no fui abusada, si subo una foto que me gusta soy ladrona, si escribo una frase o un libro no pude ser yo porque ¿cómo voy a tener la capacidad intelectual? Si tengo ideología política seguro es porque me acuesto con algún funcionario de ese partido", comenzó a decir la joven de 27 años que denunció a Juan Darthés por violación.

Parte del extenso descargo de la actriz en Instagram.

Y continuó: "Necesidad incansable de deslegitimar a quien rompe el silencio, la vara alta en cada paso que de quién se animó a denunciar lo que quieren guardar bajo la alfombra. Ojalá se organizaran y lucharan, ojalá hicieran trending topic las desigualdades sociales en las que vivimos sumergidos. Ojalá nos nos consuma la mediocridad. Malas noticias para los operadores (los mismos que me están amenazando por teléfono desde anoche): sigo acá, somos cada vez y por eso el miedo ya no nos pertenece", sentenció también en su cuenta de Twitter.

Thelma denunció amenazas en su mensaje.

No obstante, la artista decidió eliminar las imágenes en cuestión y también compartió la conversación que mantuvo con una seguidora (@milena.pazos) donde pide disculpas por lo sucedido e incluso revela que ya charló con las fotógrafas. "Para nada dimensioné que del otro lado había artistas que podían sentir que era atropellar sus trabajos. Y agradezco profundamente cuando me lo dicen así, para poder aprender y entender qué es lo que hice mal", aclaró.

"Para mi eran fotos sueltas en internet, esto es aprendizaje absoluto y ya estoy en contacto con las dos fotógrafas que me escribieron"

"Admiro profundamente a cada artista, jamás haría algo adrede pretendiendo quitarles crédito a su trabajo. Hoy en particular encontré esas fotos que me sonaban al encierro en relación a lo que estamos viviendo y de ahí la construcción con las frases, pero claro que es un error no haber indagado para averiguar los nombres de las autoras. Y que loco que justo era mujer, ahí las estoy chusmeando y es una belleza lo que hacen. Para mi eran fotos sueltas en internet, esto es aprendizaje absoluto y ya estoy en contacto con las dos fotógrafas que me escribieron (pero ambas hablan en inglés y el mio no es bueno)", detalló.

Además, agregó dos frases sobre las capturas del chat: "Cuando nos hablamos bien llega el mensaje, gracias" y "El mundo puede ser un lugar menos hostil".