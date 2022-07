Thelma Fardin brindó una conferencia de prensa acompañada por sus abogados Carla Junqueira, de Brasil, y Martín Arias Duval, de Argentina,en la que anunció avances en la causa que lleva adelante en el vecino país contra Juan Darthés (de quien hace un mes se conoció su paradero) por violación, por un hecho presuntamente ocurrido en Nicaragua en 2009.

En septiembre el juicio se reanudará, el actor deberá declarar y en seis meses a más tardar estiman que podría haber sentencia. "Queremos resaltar cuatro años de lucha incansable en un contexto tan complejo. Thelma no estuvo sola y se contó con la colaboración de tres ministerios públicos fiscales que recibieron la denuncia y produjeron prueba, considerando que había mérito para avanzar en la acusación", destacó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, al abrir la charla, y dijo que el caso de la actriz era "emblemático".

De inmediato le dio la palabra a Fardin, quien antes que nada agradeció "poner el tema en agenda": "Veo intención de retroceder en conquista de derechos, la noticia es que logramos la reanudación del juicio, en septiembre serán tomadas las testimoniales que faltan y en octubre por primera vez va a hablar ante la Justicia Juan Darthés, en el momento que él y su defensa lo quisieron".

Detalló que el acusado se presentará en la Justicia el 20 de octubre, primera vez que va a hablar en sede judicial. "Es un momento bisagra para mí y espero que histórico para las personas que denuncian, porque hay una lógica de poner en duda la palabra de la víctima", continuó.

Además, dijo que el proceso judicial no fue reparador para ella, sino violento, pero que entiende que es necesario. "La Justicia tiene que ser una salida y no un laberinto más en el que nos meten además de lo doloroso que nos tocó vivir. Pidieron que yo no sea parte del proceso", dijo y casi entre lágrimas agradeció a sus abogados y describió al proceso como "una carrera de obstáculos y resistencia" y destacó que ella tiene una "suerte" que muy pocas personas tienen, en referencia a la ayuda que recibió gracias a la exposición.

Finalmente, los abogados aclararon que "por pedido del acusado" la declaración de Darthés no será pública. El pedido era que la querella tampoco participara, pero el juez no dio lugar a dicha solicitud.

Mirá el video de la conferencia de prensa de Thelma Fardín sobre el juicio contra Juan Darthés