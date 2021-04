Luego de que Matías Morla revelara escalofriantes detalles sobre la vida íntima de Diego Maradona, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sumaron nuevas declaraciones que tienen que ver con el vínculo que tenía el Diez con sus hijos.

En concreto, se refirieron a la relación con su hija Jana Maradona a quien, según declaran los periodistas, la "ninguneaba".

"Diego era cruel con sus hijos", aseguró Lussich este martes por la tarde en "Intrusos". Y continuó: "Si repetía que Diego Junior no era su hijo, también hablaba muy peyorativamente sobre Jana. En más de una oportunidad le dijo a Jana ‘vos no sos Maradona’, en la casa en donde él vivía".

"Ahora, si se lo decía como señalando que no tenía la estirpe Maradona de forma genérica, o se lo decía porque no tenía el apellido, no lo sé. Pero Diego se lo decía seguido, a Jana la ninguneaba. Hay testigos", sostuvo convencido.

Por su parte, Paula Varela acotó: "Yo creo que tiene que ver con la templanza de Jana, que es una chica más calma, callada. Que Maradona lo dice desde ese lugar, porque los Maradona eran más pasionales, de acero fuerte".

Mientras que Pallares reveló un dato desgarrador del vínculo entre padre e hija: "Jana se quedaba mucho a dormir en la casa de Diego, y Maradona se despertaba a la mañana, la veía y le decía ‘¿estás acá todavía?’".