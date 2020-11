A los 60 años y en medio de la recuperación de una neurocirugía, Diego Armando Maradona falleció este miércoles y causó conmoción en todo el mundo.

El astro del fútbol argentino murió de un paro cardiorrespiratorio en su cada de Tigre, lugar donde fue asistido por una decena de ambulancias por una descompensación que sufrió durante la mañana.

Sus hijas Dalma y Gianinna se acercaron al lugar junto a Claudia Villafañe, mientras que su última pareja pública, Rocío Oliva se encontraba como invitada del programa "Flor de Equipo" en Telefe.

"Me cuesta caer, no caigo", reveló Oliva horas después de confirmarse el deceso del "Diez" en un móvil con los medios durante su entrada a los estudios de América. Al respecto acotó: "Me enteré cuando salía del programa. Me lo mostraron por Twitter y no lo podía creer".

Luego, en "Polémica en el Bar", la panelista no pudo evitar qubrarse al aire y continuó con su despedida hacia el deportista: "Diego fue un hombre muy importante en mi vida. Nos amamos mucho. Fue muy bueno conmigo, con mi familia, solidario, con un corazón gigante, tenía muchas ganas de vivir. Tengo muchos recuerdos hermosos con él".

"Diego me amo muchísimo y eso me llena el alma", confesó y contó que la última vez que estuvo con él fue en marzo, antes del inicio de la pandemia.

Rocío Oliva y Diego Maradona fueron pareja por seis años.

En cuanto a cómo se enteró de la noticia, agregó: "Salgo del programa y me lo cruzo al Ruso que me muestra Twitter y me dice: 'Mirá... (Jorge) Rial puso que se descompuso'. Pero yo siempre pensando que se podía recomponer. Después empecé a escuchar el rumor de que había fallecido y cuando subí al auto le pregunté a mi mamá qué había pasado con Diego y me dijo que todavía no me adelante".

"Me preguntaron si podía volver a mi casa con el auto y les dije que sí, porque no podía caer. En la calle sabía lo que había pasado y me gritaban 'fuerza' desde el auto y ahí me empezó a caer la ficha, contó desbordada de emoción.