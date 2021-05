Horacio Cabak y Mariano Iúdica tuvieron un fuerte cruce en "Polémica en el bar" cuando volvieron a hablar de la escandalosa separación del modelo. El conductor del ciclo lo chicaneó por el bozal legal que quiere imponer en los medios Cabak para que no se hable más sobre él.

Tras tomarse varios días para calmar las aguas luego de jornadas en las que habló sobre su vida privada, Horacio regresó a "Polémica..." y si bien su idea era no tener que tocar el tema nuevamente, discutió con sus compañeros por los coletazos del escándalo.

Luego de que su esposa Verónica Soldato revelara las infidelidades de su marido, y que durante toda la semana se hablara del escándalo, el animador contrató a Fernando Burlando con la intención de poner un bozal legal a los medios para que nadie hable sobre su vida.

Verónica Soldato, habló públicamente sobre las infidelidades de su marido.

Aunque no llegaron notificaciones legales a ningún lugar, Cabak insiste en que no seguirá dando detalles sobre su intimidad. Pero en la noche del martes, volvió a entrar en una discusión al respecto cuando discutió con Andrea Campbell y Mariano Iúdica.

Campbell le había señalado que era contradictorio que pida silencio a los medios cuando él se mostraba combativo en las redes. Cabak había hecho mención a sus infidelidades con varios tuits irónicos en los que preguntaba "con quién no se había acostado".

"No hagas nada, hacé todos los juicios que querias. Te estoy diciendo de corazón. Hacés lo mismo que estás haciendo ahora, contestar con el mismo nivel de canchereada".

“¿Fui tan picante? Si todo el mundo estaba hablando de ‘las supuestas’, todos los días aparecía una ‘supuesta’ ¿En qué me equivoqué? Desde que empezó esto, tengo una fila de gente diciéndome las cosas que tenía que haber hecho”, le respondió el protagonista del hecho.

Pero en medio de su explicación, Mariano le cuestionó: "Yo ya te lo dije y volvés a incurrir en esa canchereada desgraciadamente. No hagas nada, hacé todos los juicios que quieras. Te estoy diciendo de corazón. Hacés lo mismo que estás haciendo ahora, contestar con el mismo nivel de canchereada".

"Te lo digo de corazón. Yo hubiera preferido que no hagas nada, que te quedes muza", prosiguió.

Cabak, ofuscado por el consejo, respondió: "Marian... ¿Y por qué vos me vas a decir lo que yo tengo que hacer?".

"¡Porque no quiero que te pase lo que pasó!", contestó a los gritos Iúdica, y prosiguió: "Te lo digo porque te quiero y sos un compañero de trabajo, que vino acá por mí. Vos me conocés, te lo digo con onda", siguió el conductor.

El implicado quiso cerrar el tema: "Tenemos dos filosofías de vida. A mí no se me ocurriría decirle a alguien tenés que hacer esto y esto. Somos distintos. Todos me están diciendo lo que tengo que hacer. No corresponde".

