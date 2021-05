En el tercer día de semifinales, en la que los concursantes reciben estrellas para poder zafar de la gala del domingo, Alex Caniggia mantuvo un duro cruce con Germán Martitegui cuando el concursante desobedeció al jurado.

Mientras Alex pelaba una papa sobre el tacho de basura, Germán se acercó para saber qué estaba cocinando y se encontró con una situación de desorden. Como la cáscara quedó tirada en el suelo, el chef se enojó.

"Pará, ¿qué estas haciendo?", le preguntó sin comprender la situación Martitegui debido a que el hijo de Mariana Nannis estaba haciendo un gran desorden.

"Estoy en acción", respondió el mediático.

Y luego, Caniggia no escuchó los comentarios del juez y recibió un terrible reto.

"No, estás haciendo un desastre, estas tirando toda la papa. No se puede hacer man, así", sostuvo, explicándole que tenía que frenar para escuchar sus indicaciones.

En la entrevista posterior, Alexander dijo al respecto: "Quiere pararme para joderme, obvio".

"Ahora voy", le dijo Caniggia ante la insistencia del también empresario gastronómico porque lo escuchara.

"¿Vas a cortar todas las papas antes de escucharme a mi?", volvió a indagar, ya con un tono más feroz el jurado.

.

Ante la respuesta positiva, luego dijo desafiante: "No escucho ni a mi viejo, voy a escuchar a este".

"Si no juntás eso, no presentás nada", lo provocó Germán. "No me para nadie hoy, ni vos Hitman me vas a parar", le dijo cuando se iba sin recibir respuesta.

Minutos después, cuando llegó el turno de la degustación, ninguno de los jueces hicieron mención del desacato del hermano de Charlotte, por lo que finalmente se salió con la suya.