La investigacióncausa por la muerte de Diego Maradona se complejiza cada vez más y en las últimas horas sumó un nuevo capítulo. Ahora se filtró un chat entre Agustina Cosachov, la psiquiatra del Diez, y otro empleado a cargo del ex futbolista en donde aseguran que tendría un estado de demencia.

Ante la lectura de estos mensajes en "Los ángeles de la mañana", Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado defensor de Dieguito Fernando, afirmó que la Cosachov firmó certificados para Matías Morla.

"Ahí me llamó Morla de que quiere un certificado de que Diego está orientado en tiempo y espacio. El tema es si está orientado", leyó Ángel de Brito al aire de "LAM" en relación a los mensajes que intercambiaron los médicos del astro que falleció el pasado 25 de noviembre.

El letrado manifestó que el motivo del encargo "fue porque ese día firmó un montón de cosas de Diego. Ese día le pide a Verónica que por favor vaya al otro día a las diez de la mañana con Dieguito porque quería juntar a todos sus hijos", comentó.

"Diego esa noche se quedó con la gente que estaba en la casa hasta las cinco de la mañana totalmente borracho, entonces al otro día no se podía levantar. Él se había preparado, se había hecho cortar el pelo, porque quería recibir a sus hijos", explicó.

"Maradona vivía alcoholizado. Eso es algo que quizás las hijas desconocían. Ya explicamos que le daban una copa y le pegaba por los remedios", agregó el conductor del ciclo de espectáculos.

Por su parte, Baudry insistió: "Sí, pero yo no sé si porque él quisiera. Le daban un montón de medicamentos.... El certificado es para justificar lo que firmó ese día. Por algo está procesada, por algo está imputada".

"¿Diego estaba demente?", preguntó al hueso De Brito. Incómodo, Baudry dio una pequeña explicación: "Ehhh... mirá. No surge eso de la causa, pero sí que cada vez que Diego tiene que firmar algo le piden a Cosachov que firme ese certificado, por el cual está imputada por falsedad ideológica, que diga que Diego estaba perfecto".

"Y Diego no estaba perfecto porque de hecho ese día ni siquiera fue, no lo vio y no sabía cómo estaba Diego. Y no solo lo firmó si no que lo puso en una historia clínica que es un instrumento público y es grave", cerró categórico.

