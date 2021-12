La situación de Fabián Gianola cada vez es más complicada. El actor fue desvinculado de la obra "Relaciones Peligrosas" que iba a protagonizar en el verano y a la múltiples denuncias judiciales que hay en su contra, se le sumó el testimonio de Andrea Ghidone en su contra.

Viviana Aguirre es otra de las víctimas que acusó a Gianola de abuso. En las últimas horas, salió a la luz una denuncia impensada dirigida a la conductora, por parte de su sobrina, Sofía Aguirre.

La sobrina de Viviana Aguirre rompió el silencio.

En diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” la joven reveló los terribles episodios que vivió con su tía en la adolescencia. "Ella se aprovechó de mí a los 16 años y yo no era viva en ese momento y se aprovechó de mi inocencia para llevar a esa situación que fue denunciar a mi papá”, señaló al principio.

Sofía y Walter Aguirre hablaron con

Luego, la hija de Walter Aguirre, hermano de Viviana, recordó: “Primero me hizo hacer todo un teatro frente a mis primos, me hizo mentir delante de ellos y me hizo escaparme. Me llevó a su casa y me dejaba tres días sola. Desaparecía y me dejaba 200 pesos para comer. La pasaban a buscar todos los días autos distintos. Desaparecía y volvía a los tres días con la misma ropa”.

Además, en su relato, Sofía manifestó: “Ella era como una criatura y yo era la adulta. Yo la hacía comer, la hacía bañarse, la hacía cambiarse de ropa. Y después llevaba hombres a la casa y a mi me dejaba abajo y a los hombres los subía en la habitación. Después un fin de semana me dejó en la casa de una amiga y un lunes me citó en un punto de encuentro donde ella nunca llegó”.