A un día de la marcha del 17A que reunió a cientos de personas en distintos puntos del país, Teresa Parodi se manifestó en contra de la manifestación y advirtió sobre los peligros de la concentración de gente en medio de la pandemia de coronavirus.

En una nueva emisión de la "Entrevista Federal" en Radio Nacional donde participaron distintos periodistas de emisoras de la Radio Pública, la cantante advirtió: "La marcha de ayer me dio pena y miedo. Había mucha gente que no sabía porque estaba. En otros países del mundo hubo marchas parecidas. Es una locura colectiva, hay que reflexionar mucho. Ayer pusimos todo en riesgo. Gracias al aislamiento no colapsó todo".

A su vez manifestó sobre su labor artístico y social que es una cantora que refleja la realidad de Argentina y que le gusta contar historias. "Soy una trabajadora que cree que para escribir canciones hay que prepararse mucho. Siempre quiero seguir trabajando y estudiando, eso nunca termina", indicó.

Sobre la importancia de la cultura para un país, Parodi comentó: "Por suerte nuestro país volvió a tener una ministerio de Cultura, de Trabajo, de Ciencia y Tecnología y de Salud. Hay un panorama muy distinto en América Latina. Hay mucha desigualdad y la humanidad debe corregir eso".

También recordó su trabajo como ministra de Cultura durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. "Fue un honor para mi ser Ministra de Cultura, fue una tarea hermosa. Por suerte ahora está al frente alguien que quiero como Tristán Bauer. Es muy importante el rol de la mujer. Hay muchas mujeres trabajando donde tienen que estar para desarrollar este país que nos merecemos", sostuvo y luego expresó sobre el pasado mandato de Mauricio Macri: "En los cuatro años del Gobierno de Macri me refugié en la música".

A su vez acentuó que siempre sigue "dando una batalla cultural" y agregó sobre Néstor Kirchner: "Siempre me recibía con los brazos abiertos, estaba dispuesto a escucharnos".

Por otro lado habló sobre las nominaciones a los Premios Gardel y anunció que se encuentra haciendo muchos proyectos por streaming. "Tuve experiencias muy hermosas. Todavía no convoqué al público en general pero sí lo haré para estar en contacto y poder presentar las últimas canciones", aseguró.

Por otra parte, también recordó que fue maestra en Misiones y narró parte de su historia: "Fui con toda la ilusión, tenía 19 años. Fue una experiencia que cambió mi vida y cambió mi canción. Es muy distinto soñar desde allí y mirar al país. Encontré mucha pobreza, muchos chicos no podían llegar a la escuela".

En el 2020 la folklorista de 72 años explicó que pudo volver al Festival Nacional de Chamamé y "fue un momento maravilloso". Por último se mostró orgullosa por su trayectoria musical y dijo: "Canté por toda la Argentina, conozco todos los rincones, quiero mucho a la provincia de Entre Ríos".