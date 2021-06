En el marco de la cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus, Dani "La Chepi" conoció a su novio, Javier Cordone, quien gracias a su trabajo como conductor de camión de recolección de basura, pudo conocerla a pesar de las restricciones.

A casi un año del comienzo de su relación, parecía que la ex participante de " MasterChef Celebrity 2" y su novio estaban atravesando un gran momento de pareja, pero un móvil sorpresa durante su visita a "Flor de Equipo" dejó en evidencia las rispideces existentes.

Javier Cordone y Dani "La Chepi" se encuentran en un tenso momento de su relación.

“Hace 15 días que no nos vemos”, aseguró "La Chepi" ante la sorpresa del panel de Telefe. Sin embargo, la respuesta del trabajador dejó a todos con la boca abierta: "Estoy contento por todo lo que dejó adentro del reality, pero le llevaba mucho tiempo estar ahí. No nos vemos nunca. Es complicado, ¡hay que seguir ese ritmo! Si no es MasterChef, es la nota o son los pibes".

.

“Le quiero reclamar un poco de cariño, que me está haciendo falta. Es complicado. Yo tengo tres pibes, ella tiene a Isabella... Son las cosas de la vida, el laburo, la familia, el covid...", expresó Cordone, por lo que la instagrammer explicó el origen de su conflicto: "El quilombo viene de otro lado. Se llama ex. Tiene que ver con mi ex y me hago cargo".

Finalmente, el novio de "La Chepi" admitió estar un poco cegado por los celos: "Cualquier ex, de cualquier lado es complicado. Soy un poco celoso. Eso puede ser".