Cinthia Fernández protagonizó un tenso momento al aire con Karina Iavícoli después de su insólita pelea con Graciela Alfano que terminó en golpes e insultos.

La artista fue la “angelita” invitada de la semana pasada en "Los ángeles de la mañana" y en su corto paso no solo se peleó con Cinthia sino que también con Yanina Latorre. Esto creó una especie de grieta entre las panelistas ya que Andrea Taboada, Mariana Brey y Karina terminaron la invitación de Alfano con un almuerzo, pero la ex de Martín Baclini le recriminó la falta de apoyo a su compañera.

El desplante de Cinthia Fernández a Karina Iavícoli por no apoyarla

La mamá de Charis, Bella y Francesca reveló que Iavícoli fue testigo de la amenaza de Alfano, quien después negó rotundamente ante las cámaras: "No saltó ninguna a decir que fueron a almorzar sin distancia. Haganse cargo". "Tranquilizate un poco. No nos vendemos por un buen plato de comida, nosotras tenemos buena relación, entiendo que te lleves mal pero no nos tires tierra a nosotras", retrucó la Karina.

.

"Vos quizás no viste el golpe pero sí escuchaste cuando dijo ‘yo soy la bruja madre y te voy a hacer quebrar las dos piernas’", remarcó Cinthia en El Trece. "Yo no escuché nada", volvió a contestar Iavícoli.

Cinthia Fernández le hizo un reproche a Karina Iavícoli por su apoyo a Graciela Alfano

"¡Sos mentirosa! Estabas al lado mío y te dije ‘¿escuchaste?’. Y me dijiste que sí. El viernes vos me confesaste acá que lo escuchaste, te lo juro por mis tres hijas", manifestó enojada Fernández.

"No escuché nada, lo juro. Es algo serio y yo soy una persona seria. Yo estaba hablando con el camarógrafo. Sí sabía que había bolonqui, escuché todo lo que pasó, vos dijiste ‘me pegó’, vino el productor ejecutivo que habló con las dos. Pero yo no vi ni escuché nada. No me metas en tus quilombos", indicó Karina sobre la pelea entre Cinthia y Alfano. "Hacete cargo, igual sos mala compañera. Tenés que hacerte cargo", cerró el cruce la modelo.