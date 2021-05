El 25 de mayo en "MasterChef Celebrity 2" conmemoraron la Revolución de Mayo y los participantes debieron preparar sus mejores pastelitos para sorprender al jurado.

Si bien varios de los famosos tuvieron complicaciones en la preparación de este plato dulce típico de Argentina, hubo uno en especial que enfureció a los cocineros por su falta de atención y dedicación a la receta.

Alex Caniggia, quien generó polémica por su supuesta renuncia al ciclo, presentó sus pastelitos de membrillo con chocolate, miel, nueces y canela, los cuales no tenían la forma correspondiente y eso molestó al jurado.

Germán Martitegui fue el más duro con su devolución al negarse a probarlos: “¿Te acordás que ayer te felicité y te dije que ojalá que prevalezca la modestia y la inteligencia? Perdón a los televidentes pero yo no voy a comer esto”.

“No lo voy a probar porque esto no es un pastelito, no tiene la forma y ya sé que está mal”, aclaró el chef e invitó al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia a degustar su creación. Y el mediático no solo probó su plato sino que también lo halagó: “¿Puedo irme? ¡Es una delicia!”.

.

En medio del tenso momento entre Alex y Germán, el conductor Santiago del Moro opinó sin filtro: “Muy pocas veces pasó en este certamen que un jurado no pruebe un plato y eso es muy malo, Alex”.

¡Mirá el video!