La marcha en Obelisco para pedir justicia por la muerte de Diego Maradona hizo que Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe debieran abandonar el lugar por el descontrol que se generó por su presencia.

Aquel episodio inició un fuerte cuestionamiento de Chiche Gelblung y Flavio Azzaro en "Polémica en el Bar". Sin embargo, los periodistas fueron sorprendidos por Mariela Prieto, la esposa del Turco García, quien defendió a sus íntimas amigas.

"A mi me duelen los brazos y las piernas de la fuerza que hice... llegamos, hicimos una cuadra con el cartel pero cuando íbamos llegando se nos empezó a acercar la gente y nos empezaron a encerrar de una manera que era imposible salir", sostuvo la pareja del ex participante de "MasterChef Celebrity".

"Yo vine desde la marcha y cuando arrancó el programa me indigné. No sé lo que tiene, pero ¿Chiche qué es lo que tenés con las hijas de Diego que enseguida las atacás? Yo te hablo como espectadora", continuó.

Al respecto, el conductor sostuvo: "Yo no tengo nada contra las hijas de Diego. ¡Quieren sacarse el tema de encima! ¡Nada más!". "¿A vos te parece? Esas chicas, como hijas, estaban al lado mío desgarradas", contestó Mariela.

"Si estuvieran desgarradas hubieran evitado que al padre le pasara lo que le pasó. ¡No hicieron nada para evitarlo!", retrucó Chiche. Por lo que Prieto lanzó: "No nos vamos a ir del tema. Yo soy una persona que acompañé a mi marido con su problema durante 10 años y te puedo dar cátedra a vos de cómo es acompañar a un enfermo adicto. ¡Te puedo dar cátedra a vos de lo que es cuidar a un ser querido! ¡No tenés ni idea de lo que es la droga! ¡No tenés ni idea lo que es estar con un drogadicto!".

"Tenía una pareja, era un señor grande", exclamó Gelblung. Mientras que Mariela manifestó: "¡No tenés idea! Entonces vos no podés hacer cargo a las hijas porque son hijas".

"La gente se nos venía encima de todos lados. Entonces, ¿por qué decís que se tendrían que haber quedado? ¿Cómo me voy a quedar en un lugar donde me estoy asfixiando y no doy más del dolor de cuerpo que tengo. Ustedes como hombres no pueden arrancar el programa atacando a dos hijas que se les murió el padre", concluyó la esposa del Turco.