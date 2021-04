A cuatro meses y medio de la muerte de Diego Maradona, su abogado y una de las personas implicada en la causa que investiga su deceso, Matías Morla, rompió el silencio y disparó contra todo su entorno.

Además de apuntar contra Rocío Oliva, Claudia Villafañe, Dalma y Giannina Maradona, el letrado guardó especiales palabras para la mamá de Dieguito Fernando: "A Diego lo dejaron solo, salvo las hermanas y Verónica Ojeda".

Sin embargo el resto de sus declaraciones no cayeron nada bien en Verónica, quien decidió responderle al aire en "Polémica del Bar": "Matías, Dieguito Fernando tiene 8 años. Tiene un montón de tratamientos que hacer. Tiene toda una vida. ¡Él tiene 8 años! Lo único que te pido, por favor, Matías, que, si querés hablar conmigo, yo no tengo ningún problema, pero hablemos con tranquilidad".

En ese momento, Chiche Gelblung la interrumpió y quiso saber picante: "Verónica, ¿te puedo hacer una pregunta o vas a hablar sola? Ella está resolviendo un problema con Morla. Y el tema es que ella no deja hablar a nadie y necesito saber una cosa. Porque una de las imágenes más conmovedoras que salieron de Diego, estabas vos, estaba la cocinera, y estaban hablando. Eso fue 2, 3, 5 días antes de morir. ¿Vos viste todo el quilombo que decían que había y no lo denunciaste? Porque una de las pocas personas cercanas que lo vio en el final, más que las hijas, fuiste vos...".

Verónica Ojeda con Diego Maradona y su hijo, Dieguito Fernando

Tras la pregunta del periodista, Ojeda se sintió acusada y comenzó un tenso cruce en pleno vivo del programa. "El lunes lo vi. ¡¿Y vos qué sabés si yo hablé y con quién hable?! ¡¿Vos qué sabés?! ¡No acuses antes de saber las cosas! ¡Vos no sabés las cosas! Vos siempre acusás sin saber las cosas. Vos no sabés, el lunes, saliendo de esa casa, con quién hablé por teléfono. Porque hablé con mucha gente. Y fui, y les dije a las autoridades realmente todo lo que vi", aclaró la ex del Diez.

Y Chiche retrucó duro: "¡Lo podrías haber salvado! ¿Con qué autoridades? Hablaste después de muerto. Yo estoy hablando antes de muerto". Finalmente, Ojeda cansada de la discusión, cerró fastidiosa: "A ver… hombre, ¡Dios!".

