Carmen Barbieri y su partenaire, Mariano Zito, abrieron la noche del viernes en el " Cantando 2020". La pareja realizó una poderosa interpretación de "Resistiré", el famoso tema de Attaque 77.

La buena energía se pudo sentir durante toda la performance, pero la tensión se apoderó del certamen de canto cuando Nacha Guevara tuvo que darle su devolución a la capocómica.

“Hubo algunos progresos en general. Hay una necesidad de saltar para todos lados… Hay que usar el micrófono, da mucha fuerza. Me gusta cuando una persona está con el micrófono. Lo que sí noté es que hubo problemas con el aire. Afinaron un poco más”, explicó Guevara en los primeros segundos de su devolución.

“El aire se me fue a la mier...”, acotó Carmen y Nacha continuó: “El tema es que Carmen tiene algo en común con Facu Mazzei: hace de más. No te pongas triste, esperame un momentito. Un artista tiene que tener algo en la manga, no gastar todo”.

Mientras tanto, Barbieri bromeó mostrando que en su muñeca tiene una carta tatuada. “En la manga tengo que tener esto”, lanzó pícara. Sin embargo, Nacha se molestó por sus comentarios y arremetió: “No estás escuchando. Si no estás escuchando, no importa, seguimos”, se limitó a decir la jurado. De esta manera, dio por finalizada su devolución y le dio siete puntos.

“No te podés enojar conmigo, te estoy escuchando. Lo que pasa es que soy comediante y vengo a dar alegría a la pista. Digo cosas para aportar al show. Gracias por el siete pero no te enojes conmigo nunca porque te admiro tanto que no tenés idea”, expresó la madre de Fede Bal con la intención de calmar las aguas.

Pero Nacha no dio el brazo a torcer y mantuvo su postura: “Cuando no escuchan, está bien. Es su derecho. Pero a mí me cansa hablar si no me escuchan”. Por su parte, la participante insistió en que ella estaba prestando atención a sus palabras: “Yo escucho. Vengo a hacer humor. Si te contara la mitad de mi vida te ponés a llorar”. Rápida de reflejos, Guevara disparó tajante: “No, gracias”.